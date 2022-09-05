حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 5-9-2022 عاطفيا ومهنيا

تتكون على مدار العام نحو 12 برج سماوي، تختلف في صفاتها مثل العصبية والانفعال والهدوء الميل للنضج، حسب حركة الفلك والكواكب.

وفيما يلي، تنشر «الوطن»، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد الأبراج السماوية الـ12، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحمل 5-9-2022 على الصعيد المهني

ولمواليد برج الحمل، القمر في وضع معاكس وتنصحك الأفلاك بالتروي وضبط النفس والصبر أمام المستجدات، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحمل 5-9-2022 على الصعيد العاطفي

قاوم ميلك للعناد والغضب، وابتعد عن المخاطر والمغامرات واحرص على الاستقامة كي لا تؤخذ عليك أخطاء.

حظك اليوم برج الثور 5-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ ويمدك ذلك بالشجاعة والجرأة ويدفعك اليوم نحو كل جديد.

حظك اليوم برج الثور 5-9-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس في منزل الحب يساعدانك أن تكون أكثر تفهما للمشاعر الخافية لدى من يهمك أمرهم.

حظك اليوم برج الجوزاء 5-9-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزل المدخرات يجعلك أكثر تنظيما واعتناء بإدارة أعمالك وما تملك من مال وتستطيع أن تخطط بدقة.

حظك اليوم برج الجوزاء 5-9-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. عطارد في منزل الحب يمنحك روح تفاؤل، وقدرة على التأثير في الجنس الآخر.

حظك اليوم برج السرطان 5-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك قد يصيبك بالتشوش ومع ذلك تتغلب على كل الضغوط إذا قاومت ميلك للتسرع والمغامرة.

حظك اليوم برج السرطان 5-9-2022 على الصعيد العاطفي

قد تكون بحاجة لكل ما تملك من صبر وقوة تحمل في تعاملك مع من تحب أو مع شريك حياتك.

حظك اليوم برج الأسد 5-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة الإيجابي يساعدك أن تتحرك اليوم بكل حيوية وديناميكية ونشاط وتفاؤل، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 5-9-2022 على الصعيد العاطفي

عطارد في منزل العلاقات يدفعك للاهتمام بكل صغيرة وكبيرة ويمنحك جاذبية وقد تخدمك تطورات ومستجدات.

حظك اليوم برج العذراء 5-9-2022 على الصعيد المهني

الشمس ببرجك تدفعك لتقوية مركزك وتحسن التصرف، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 5-9-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب مما يجعل الآخرين يشعرون بقيمتك خاصة إذا شعرت أنت بهم وتفهمت مواقفهم.

حظك اليوم برج الميزان 5-9-2022 على الصعيد المهني

اهدأ ولا تظهر تذمرا أمام أي استفزاز أو تسويف لأعمالك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 5-9-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وعليك أن تدير المشاكل العاطفية والعائلية بهدوء وحكمة، ولا تعاند.

حظك اليوم برج العقرب 5-9-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط، الوضع الفلكي يساعدك اليوم أن تفكر جيدا وتحسن التصرف وقد تجذب إليك الكثيرين، ، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 5-9-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يساعدك أن تكسب الإعجاب وتعيش حياة أسعد.

حظك اليوم برج القوس 5-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المال ويدفعك ذلك للتخطيط لأمور مهنية ومالية، ومن المهم أن تراجع جيدا خطواتك واعتن بحساباتك.

حظك اليوم برج القوس 5-9-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. عطارد في منزل الأصدقاء يمنحك طاقة ذهنية ويساعدك أن تتصرف بمرونة إزاء ما يستجد من تطورات في حياتك الخاصة.

حظك اليوم برج الجدي 5-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك يمنحك روح ابتكارية ويجعلك متميزا في كل عمل تقوم به.

حظك اليوم برج الجدي 5-9-2022 على الصعيد العاطفي

تجد نفسك اليوم مليئا بالطاقة والرغبة في التواصل مع من حولك.

حظك اليوم برج الدلو 5-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر يطالبك اليوم بالتحفظ وعدم الإعلان عن خططك.

حظك اليوم برج الدلو 5-9-2022 على الصعيد العاطفي

قد تشعر بانخفاض طاقتك وعليك بتنظيم جهودك ووقتك، ولا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج الحوت 5-9-2022 على الصعيد المهني

يساعدك الوضع الفلكي على تنمية أعمالك وتركز أيضا على القيام بتعديلات خاصة بمشاريع مستقبلية، بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت 5-9-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر في منزل الأصدقاء يمنحك اليوم حضورا أخاذا وقد تميل للجدال ولمناقشة بعض الأفكار البناءة مع الأحباب أو الأصدقاء.