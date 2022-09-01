تعيينات شركة المياه بالقاهرة.. موعد التقديم والمستندات المطوبة لوظائف 2022

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن حاجتها للتعاقد لشغل وظيفة محاسب، وفقا للإعلان رقم 5 لسنة 2022.

7 شروط مطلوبة لشغل وظائف شركة المياه 2022

وحددت شركة مياه الشرب بالقاهرة، 7 شروط يجب توفرها للمتقدمين لشغل الوظيفة كالتالي:

- أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة، بتقدير عام تراكمي جيد جدا على الأقل.

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 25 عامًا في أول شهر يوليو 2022 .

- أن يكون مقيمًا بمدينة القاهرة.

- أن يكون أدى الخدمة العسكرية بدرجة قدوة حسنة، أو أعلى منها بالنسبة للذكور.

ـ أن يجتاز الاختبارات التي تجريها الشركة.

- أن يجتاز الفحص الطبي الذي تجريه الشركة.

موعد ومكان تقديم طلبات شغل وظائف شركة المياه 2022

وأوضحت الشركة أن تقديم الطلبات لشغل وظيفة محاسب، يكون باليد، في نادي مياه القاهرة، الكائن بـ9 شارع 9 الفردوس - امتداد شارع أحمد سعيد - الوايلي ـ القاهرة، أمام شركة تاكي، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، حتى الخميس 15 سبتمبر الجاري، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا.

وشددت شركة المياه على أنه لا بد من إرفاف المستندات التالية بالطلب: صورة «شهادة المؤهل الدراسي - شهادة الميلاد - بطاقة الرقم القومي - شهادة تأدية الخدمة العسكرية»، وأصل صحيفة حالة جنائية حديثة.

مواعيد اختبارات شغل وظائف شركة المياه 2022

وأشارت شركة مياه الشرب بالقاهرة، إلى أنه سوف يجرى الإعلان عن مواعيد الاختبارات والنتائج على الموقع الإلكتروني للشركة، وبلوحة الإعلانات في مقر الشركة الكائن في 42 شارع رمسيس - الأزبكية - القاهرة - أمام مسجد الفتح.