تعيينات شركة المياه والصرف.. قبول تظلمات المتقدمين لوظائف 2021

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن قبول 250 تظلما ورفض 36 متظلما من المتقدمين لشغل وظيفة «فني» بالمسابقة رقم 4 لعام 2021م.

الإعلان عن نتيجة باقي الوظائف ضمن تعيينات شركة المياه والصرف

وقال المهندس هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، خلال المنشور، إنه تم تلقي التظلمات في 6 أيام بدءً من يوم السبت الموافق 25 يونيو الماضي وحتى يوم السبت الموافق 2 يوليو، مضيفا أنه سيتم إضافة أسماء المقبولين في كشوف الاختبارات التحريرية والتي سوف يتم الإعلان عنها.

أضاف «درة»، أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار الإعلان عن نتيجة باقي الوظائف المعلن عنها في المسابقة فور الانتهاء من فحصها.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لتعيينات شركة المياه والصرف

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف وفقا للمسابقة رقم 4 لسنة 2021 وهي كالتالي:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- أن يكون من المقيمين بمحافظة الوادي الجديد أو مركز ديروط التابع لمحافظة أسيوط، وفقا لمحل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي قبل تاريخ الإعلان عن شغل الوظائف.

- لا يجوز نقل أحد من الذين يتم تعيينهم طبقا لشروط المسابقة خارج مدينة الفرافرة قبل مرور 5 سنوات من تاريخ استلام العمل وطبقا لحاجة العمل.

- ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد عن 35 سنة اعتبارا من تاريخ نشر الاعلان.

- صورة شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من التجنيد.