تعيينات شركة المياه والصرف.. الشروط وموعد تقديم طلبات التوظيف

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عبر منشور بالصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه سيتم غدا السبت وحتى يوم الثلاثاء الموافق 28 من شهر يونيو الجاري، بدء من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 2 ظهرا عدا العطلات الرسمية، بيع نموذج شغل الوظيفة والمظروف الخاص بالمسابقة رقم 1 لسنة 2022 نظير مبلغ وقدره 100 جنيه بمقر الشركة بمحطة مياه مدينة الفرافرة.

وأعلنت الشركة عن حاجتها لشغل وظائف «مهندس ثالث - فني - عامل خدمات معاونة»، بفرع الشركة بمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، طبقا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.

الوظائف المطلوبة ضمن خطة الشركة تطوير الهيكل البشري

وأشارت الشركة عبر منشورها، إلى أن الوظائف التي أعلنت عنها المسابقة رقم 1 لسنة 2022 ضمن خطة الشركة من أجل الإرتقاء بكفاءة الهيكل البشري، الذي تمتلكه وسعياً للإرتقاء بمعايير كافة الخدمات المقدمة للمواطن بمختلف المناطق.

الشروط واجب توافرها للمتقدمين لشغل الوظائف

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عدد من الشروط واجب توافرها للمتقدمين لشغل الوظائف وفقا للمسابقة رقم 1 لسنة 2022 وهي كالتالي:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- أن يكون من المقيمين بمحافظة الوادي الجديد أو مركز ديروط التابع لمحافظة أسيوط، وفقا لمحل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي قبل تاريخ الإعلان عن شغل الوظائف.

- لا يجوز نقل أحد من الذين يتم تعيينهم طبقا لشروط المسابقة خارج مدينة الفرافرة قبل مرور 5 سنوات من تاريخ استلام العمل وطبقا لحاجة العمل.

- ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد عن 35 سنة اعتبارا من تاريخ نشر الاعلان.

- صورة شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من التجنيد.

موعد تسليم صور المستندات المطلوبة للوظائف

وقالت الشركة، إنه سيتم استلام صور المستندات المطلوبة مع نموذج شغل الوظيفة والمظروف الخاص بالمسابقة من المتقدمين اعتبارا من يوم غدا السبت وحتى يوم الأربعاء الموافق 29 من شهر يونيو الجاري 2202، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا عدا العطلات الرسمية بمقر الشركة بمحطة مياه مدينة الفرافرة، لافتا إلى أنه لن يلتفت للطلبات التي تقدمت قبل بدء المسابقة أو بعد انقضاء المدة المحددة للإعلان أو قد يكون سبق تقديمها للشركة أو أي فرع من فروعها.