تعيينات شركة المياه.. النتيجة النهائية للمتقدمين لوظائف العمال بالدقهلية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، النتيجة النهائية للمتقدمين لشغل وظيفة «عامل حفر وتسليك»، وفقا للإعلان رقم 3 لسنة 2022.

رابط النتيجة النهائية للمتقدمين لشغل وظيفة عامل 2022

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عبر منشور علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه يمكن للمتقدمين لشغل وظيفة «عامل حفر وتسليك»، بمركزي شربين ونبروه، وفقا للإعلان رقم 3 لسنة 2022 من خلال الرابط:

شروط واجب توافرها للمتقدمين لوظائف العمال 2022

كشفت شركة مياه الشرب، الشروط الواجب توافرها للمتقدمين لشغل وظيفة «عامل حفر وتسليك»، وفقا للإعلان رقم 3 لسنة 2022 كالآتي:

- أن يكوم المتقدم من المقيمين بالمراكز الآتية «الكردي وميت سلسيل- بلقاس والستاموني- جمصة- المطرية»، وفقاً لبطاقة الرقم القومي الصادرة في تاريخ سابق للإعلان.

- أن يكون المتقدم من الذكور فقط نظراً لطبيعة العمل.

- ألا يزيد السن في 1/ 1/ 2023 عن 30 عاما.

- أن يجيد المتقدم القراءة والكتابة، ويثبت ذلك بشهادة «محو أمية أو مرحلة من مراحل الشهادة الإبتدائية أو الشهادة الإعدادية فقط».

- أن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية لمدة ثلاث سنوات أو أعفي منها قانونا.

طريقة التقديم لوظائف شركة المياه 2022

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عبر منشور علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، طريقة التقديم لشغل وظيفة «عامل حفر وتسليك» وفقا للإعلان رقم 3 لسنة 2022 كالآتي:

- أن يقبل العمل طبقا لنظام ومواعيد العمل بالشركة.

- اجتياز الاختبارات التى يتم تحديدها بمعرفة الشركة.

- أن يجتاز المتقدم اختبار الكشف الطبي بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها الشركة.

- سيتم اختيار المتقدمين وفقاً لترتيب النتيجة النهائى وحسب الاحتياجات الفعلية للشركة ولائحة نظام العاملين بالشركة.

- لن يلتفت لأي طلبات ترد للشركة باليد أو البريد او سبق تقديمها.

-يلتزم المتقدم شخصياً بإحضار أصول وصور المستندات عند طلبها.