«الغذاء العالمي»: نتعاون مع الحكومة المصرية لوضع استراتيجية وطنية للتغذية

قالت الدكتورة علياء حافظ، مديرة وحدة التغذية في برنامج الغذاء العالمي، إن اجتماع اليوم كان انطلاقة لورشة العمل التشاورية عن الاستراتيجية الوطنية المحدثة للغذاء والتغذية في مصر بقيادة وزير الصحة والسكان وممثلي الأمم المتحدة في مصر، لافتة إلى أن هناك ورشة عمل لمدة 3 أيام عقدت للتشاور مع جميع القطاعات الحكومية والمعنيين بالعمل على التغذية في مصر.

الغذاء والتغذية عمل مشترك بين الجميع

وأوضحت «حافظ» في مداخلة عبر الفيديوكونفرانس ببرنامج «مساء dmc» مع الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على فضائية «dmc»، أن العمل في التغذية لا يمكن أن يقوم به قطاع واحد فقط لأن الغذاء له عدة مراحل تشترك بها أكثر من جهة، لافتة إلى أن هناك أهمية للتعاون مع الصحة والحماية الاجتماعية والزراعة وسلامة الغذاء والجهات البحثية.

سلامة الغذاء من أهم الأمور التي تهتم بها الحكومات

وأشارت إلى أن سلامة الغذاء من أهم الأمور التي تهتم بها الحكومات والأمم المتحدة، موضحة أن التغذية في ظل التغيرات المناخية مهمة في الفترة الراهنة بالتزامن مع جهود مصر في استضافة قمة المناخ في نوفمبر المقبل، خاصة أن العادات والسلوكيات في الحفاظ على الغذاء تغيرت بسبب التغيرات المناخية.

سوء التغذية ينتج عن عدم توافر البيئة الصحية

وأكدت مديرة وحدة التغذية في برنامج الغذاء العالمي، أن سوء التغذية ينتج عن عدم توافر البيئة الصحية للغذاء أو للمواطن، وتتناول الاستراتيجية بحث المشكلات التي يعاني منها القطاع الغذائي في مصر، لافتة إلى أن الحكومة المصرية قدمت جهودا كبيرة في علاج الأمراض المنتشرة بين الأطفال والناتجة عن سوء التغذية في المرحلة العمرية التي تتضمن أطفال المدارس والمراهقين والسيدات في سن الإنجاب.