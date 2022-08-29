«ولا زال البحث جاريا».. أهالي البرلس ينتظرون خروج جثمان طفل غرق منذ 48 ساعة

ينتظر أهالي مدينة برج البرلس، بمحافظة كفر الشيخ، لحظة خروج جثمان الطفل حاتم سامي شاهين، صاحب الـ13 عاما، والذي لقي مصرعه غرقا أول أمس، في أثناء الاستحمام بمياه البحر المتوسط، بشاطئ برج البرلس ناحية البوغاز.

تمشيط الشاطئ للبحث عن الجثمان

وأجرى رجال الإنقاذ النهري بالتعاون مع عدد من الغواصين المتطوعين عمليات تمشيط للشاطئ، أمس الأحد، للبحث عن جثمان الطفل، كما تم الاستعانة بالمعدات اللازمة للبحث عن جثمانه، ولكن دون جدوي، حيث فشلوا في العثور على الجثمان، وسط حالة من ترقب الجميع وانهيار والدته وأقاربه.

ومن المقرر، أن يعاود رجال الإنقاذ النهري تمشيط شاطئ برج البرلس مرة أخري للبحث عن جثمان الطفل، وتسليمه لذويه، الذي مر علي غرقه في البحر المتوسط حوالي 48 ساعة.

من جانبه، أكد محمد شرابي، نقيب صيادين البرلس بمحافظة كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، توقف عملية البحث عن غريق برج البرلس، لافتا إلى أنه سيتم البحث عن الطفل مرة أخرى صباح اليوم الاثنين.

وأوضح «شرابي»، أن 3 أطفال من أبناء برج البرلس المطلة على البحر المتوسط، نزلوا للشاطئ قبالة سواحل البرلس، هربا من ارتفاع درجات الحرارة وطلبا للاستجمام، وتعرضوا للغرق بسبب ارتفاع الأمواج، وعدم إجادتهم السباحة، وتم إنقاذ 2 منهم، ولكن الثالث مفقود حتى الآن، وما زالت جهود رجال الإنقاذ والأهالي والصيادين متواصلة لاستخراج جثمانه.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، ومديرية الصحة ومرفق إسعاف كفر الشيخ، إشارة تفيد غرق الطفل حاتم سامي شاهين، 13 عام، في مياه البحر المتوسط، بشاطئ برج البرلس ناحية البوغاز، بنطاق محافظة كفر الشيخ، وسط جهود مكثفة لانتشال الجثمان.

وعلى الفور توجه رجال الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف، إلى مكان الواقعة، وما زال الجميع يواصلون جهودهم بمساعدة أهالي برج البرلس، للبحث عن جثمان الطفل.