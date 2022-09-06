تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2022.. الحد الأدنى للطب 82%

تواصل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2022، الاستعدادات النهائية لبداية العام الدراسي الجديد 2023، والمنتظر أن يبدأ في 1 أكتوبر المقبل، وسط تنفيذ إجراءات مشددة داخل الجامعة، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2022

وحدد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة تنسيق جامعة مصر للعوم والتكنولوجيا 2022، استعدادا لبداية العام الدراسي الجديد، وهي كالتالي:

1- الحد الأدنى للقبول بكلية الطب البشري 82%.

2- الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأسنان 80%.

3- الحد الأدنى للقبول بكلية العلاج الطبيعي 78%.

4- الحد الأدنى للقبول بكلية الصيدلة 74%.

5- الحد الأدنى للقبول بكلية الطب البيطري 70%.

6- الحد الأدنى للقبول بكلية هندسة 68%.

7- الحد الأدنى للقبول بكليات الحاسبات والمعلومات 62%.

8- الحد الأدنى للقبول بكليات التكنولوجيا الحيوية 55%.

مصروفات جامعة مصر للعوم والتكنولوجيا 2022

وجاءت مصروفات جامعة مصر للعوم والتكنولوجيا 2022 كالتالي:

كلية الطب البشرى: 130 ألف جنيه.

كلية الصيدلة: 72 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي: 75 ألف جنيه.

كلية التكنولوجيا الحيوية: 55 ألف جنيه.

كلية الهندسة: 55 ألف جنيه.

كلية التربية الخاصة: 25 ألف جنيه.

كلية الإعلام: 40 ألف جنيه للشعبتين عربي وإنجليزي.

وكلية الآثار والإرشاد السياحي: 25 ألف جنيه.

كلية اللغات والترجمة: 35 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان: 105 آلاف جنيه.

كلية التمريض: 36 ألف جنيه.

كلية الإدارة والاقتصاد: 40 ألف جنيه للشعبتين عربي وإنجليزي.

كلية تكنولوجيا المعلومات: 45 ألف جنيه.

إجراءات مشددة ضد كورونا تزامنا مع العام الدراسي الجديد

وأوضحت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أنه سيتم تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد 2023.