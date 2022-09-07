حظك اليوم برج الثور الأربعاء 7-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الثور شخص عملي ومسؤول ويحب أن يحقق كل مايريد في حياته العملية وأن يصل لأهدافه مهما كانت الظروف من حوله، فهو لا يعترف بالعقبات ويحاول أن يتخطاها بأي شكل لكي يصل لما يريد ويحقق مسعاه.

ويتميز مولود برج الثور بأنه نادرا ما يصاب بالإحباط فهو لا يعرف معنى اليأس كما أنه يتسم بالصبر الكبير في مختلف المواقف التي تواجهه فهو لديه صبر طويل، وأبرز عيوبه العند الشديد لتحقيق كل الأمور التي يتمناها دون النظر لأي شخص آخر من حوله.

ويهتم مواليد برج الثور بمتابعة حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الأربعاء 7 سبتمبر، وتقدمها الوطن وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

القمر معاكس وقد تكون هناك مضايقات أو ضغوط في النواحي العملية والمادية لذا عليك أن تتوخى الحذر في مختلف الأمور التي تقوم بها لتصل لما تريد وتحقق نجاحات على الصعيد العملي وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور، اليوم الأربعاء 7 سبتمبر الجاري.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس بمنزل الحب يمنحانك طاقة عاطفية ويقظة، عليك فقط أن تثق في نفسك وتتقدم في التعامل مع الآخرين بهدوء كبير وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور اليوم الأربعاء 7 سبتمبر الجاري.