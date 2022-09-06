حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 6-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يكره مولود برج العقرب التقرب من الأشخاص السلبية، أو الشخصيات المتشاؤمة، فهو يرفض الخيانة، ويفضل الهدوء والمكان المعتم، كما أنه من الشخصيات الغامضة ومع ذلك فهو صادق ومخلص.

ولمواليد برج العقرب من محبي ومتابعي توقعات الفلك والأبراج، تنشر «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية للمهتمين بمتابعة حركة الأبراج والفلك، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج العقرب اليوم، القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم باللباقة والدبلوماسية وتقترب بذكاء ممن حولك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: تتحسن الأجواء وتساعدك الأفلاك على الاقتراب ممن تحب، وتستطيع اليوم أن تناقش وتجادل بلباقة.

مشاهير برج العقرب

ومن أبرز مشاهير برج العقرب، الدكتور مجدي يعقوب طبيب القلب العالمي، والأمير تشارلز، ومنى عبدالغني، وأحمد فهمي، وأمينة خليل، ومحمد حماقي، وأسيل عمران، والفنان خالد سليم، والفنان ماجد المهندس، وطارق لطفي، وصلاح السعدني، ومحمد فراج.