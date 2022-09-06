«عطاءات» تكرم المخرجة اللبنانية أنجيلا مراد بعد مشوار فني طويل

كرمت جمعية «عطاءات»، برئاسة السيّد معضاد أبو علي، الكاتبة والمخرجة السينمائية اللبنانية، أنجيلا مراد، في لبنان، بعد سلسلة نجاحاتها العالمية في الكتابة والإخراج السينمائي بدءً من «تاء التأنيث» إلى «مفترق طريق».

وأكدت المخرجة الشابة أنجيلا مراد، في بيان صحفي، «أنه للنجاح من لبنان وطنها طعم آخر ولطالما كانت جاذبية هذا الوطن الفريد مصدر إلهام بالنسبة لها وقالت في كلمتها حُبك يعلو ولا يُعلى عليه».

معلومات عن المخرجة السينمائية أنجيلا مراد

أنجيلا مراد مبدعة من لبنان إلى العالم، كسبت التحدّي وفازت بجوائز عالمية وتمكنت مع إصرار كبير وعمل دؤوب وجهد متواصل من تحقيق خطوات عدة لترتقي بتجاربها السينمائية في الكتابة والإخراج من «تاء التأنيث» إلى «مفترق طريق»، حيث وصلت للعالمية.

محطات في حياة المخرجة اللبنانية

من جهة أخرى جرى اختيار المخرجة اللبنانية أنجيلا مراد، للمشاركة في لجنة تحكيم مهرجانات سينمائية عالمية، حيث أثبتت وجودها في عالم التلفزيون وتحولت إلى نجمة في مجال الإعلام المرئي على امتداد الدول العربية، وأسست لنفسها مدرسة خاصة قائمة على الحيوية ومخاطبة العصر بكل شفافية واندفاع نحو الأمام.

وخاضت المخرجة اللبنانية، رحلة شاقة من الإعلام إلى السينما العالمية، وممتعة حولت الفتاة الحالمة إلى مشروع إبداعي داخل أروقة أضخم المؤسسات السينمائية في العالم من بوليوود في الهند إلى هوليوود في الولايات المتحدة الأمريكية، فطرحت فكرها وطاقتها وموهبتها في سباق الريادة وفازت بوسام العالمية وقالت كلمة لبنان الذي لا يموت في أهم المهرجانات السينمائية.