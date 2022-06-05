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ضبط عاطل بتهمة التعدي على طفلة أثناء عودتها من درس القرآن الكريم بأشمون

كتب:

إبراهيم الديهي
02:58 م | الأحد 05 يونيو 2022
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

شهدت قرية الأنجب، التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية، جريمة بشعة، عندما أقدم عاطل على الاعتداء جنسيا تحت تهديد السلاح على طفلة أثناء عودتها من «الكُتاب» وحفظ القرآن الكريم في القرية، وسادت حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب هذه الواقعة، فيما ألقت مباحث أشمون القبض على المتهم، وتباشر جهات التحقيق تحقيقاتها حول الواقعة .

والد الطفلة: «المتهم اعتدى على بنتي في عز الضهر» 

وأكد «هـ.ع»، والد الطفلة المعتدى عليها جنسيا في أشمون، أن المتهم استغل عودتها من درس القرآن الكريم، وأثناء مرورها من أمام منزله «في عز الظهر» جذبها داخل المنزل بالقوة واعتدى عليها جنسيا، واضعا سلاحا أبيض على رقبتها، ويديه على فمها لمنعها من الحركة وقام بالاعتداء عليه بطريقة وحشية .

الطفلة متفوقة في دراستها وحافظة للقرآن الكريم 

وأضاف والد الطفلة المعتد عليها بأشمون، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ابنته تبلغ من العمر 14 سنة، وهي طالبة في الصف الثاني الإعدادي، ومن حفظة القرآن الكريم، مشيرا إلى أنها متفوقه جدا في دراستها وحصلت علي الدرجات النهائية في كل المواد هذا العام.

وأشار إلى أن المتهم تم إلقاء القبض عليه واعترف بارتكاب الواقعة أمام جهات التحقيق في المنوفية، موضحا أنه عرض ابنته علي الأطباء في مستشفي أشمون العام وأكدوا الاعتداء عليها جنسيا.

وذكر والد الطفلة، أن حالة ابنته الصحية والنفسية سيئة هي والأسرة بالكامل بسبب هذا الواقعة البشعة، مطالبا بالحصول على حق ابنته بالقانون وتوقيع أقصي عقوبة علي المتهم.

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