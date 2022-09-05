«الزراعة»: القمح سيصل للسعر العالمي وقت الحصاد بفضل الحوافز الإضافية

قال الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة، إنّ محاصيل القمح من المحاصيل غير المجهدة للتربة، حيث أنه من المحاصيل التي لها فائدة كبيرة في الدورة الزراعية ويمكنه توسط محاصيل خضر وغيرها، كما أنه من المحاصيل التي لا ترهق المزارع من حيث العمالة أو التكلفة.

مبادرة لزراعة البرسيم قبل زراعة القمح

وأضاف «فهيم»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سامح عبد الهادي ببرنامج «الزراعية الآن»، على فضائية «مصر الزراعية»، أن توجيهات الرئيس السيسي اليوم بزيادة السعر الاسترشادي للقمح يتضمن بعض الحوافز التي ستجعل السعر أقرب للسعر العالمي وقت الحصاد، لافتًا إلى أن الدولة قادت مبادرة لتوجيه المزارعين بزراعة البرسيم الفحل قبل زراعة القمح، كاشفًا عن دوره في السيطرة على بعض الحشائش التي تعوق زراعة القمح، كما أنها تقوم بنصف ما تقوم به الأسمدة لمحصول القمح، إضافة إلى أنه يقوم بعملية صيانة للتربة.

درجات الحرارة تجعل التوقيت مناسب لزراعة محاصيل متعددة

ووجه مستشار وزير الزراعة المزارعين الراغبين في زراعة برسيم الفحل بسرعة زراعته قبل بدء موسم زراعة القمح، لافتًا إلى أن معظم المزارعين يكون لديهم تخوف من نهاية الصيف، إلا أن هذا العام لم تحدث موجات شديدة الحرارة كما حدث خلال السنوات السبع الأخيرة، وهو ما يجعل هذا التوقيت موعد مناسب لزراعة العديد من المحاصيل مثل البنجر والفاصوليا البيضاء والبازلاء والفراولة والبصل بالصعيد.