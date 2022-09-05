رئيس «بنها»: سداد المصروفات الدراسية في الجامعات الأهلية على قسطين

قال الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الأهلية والخاصة، إن الجامعات الأهلية بدأت تستقبل طلاب الشهادات المعادلة «العربية والأجنبية» للتقديم للعام الدراسي الجديد 2022-2023، مضيفا أن تقديم طلاب «الشهادات المعادلة» يتم بالأماكن المتاحة بكليات الجامعات الأهلية، وأنه لا توجد نسبة محددة لقبول هؤلاء الطلاب بالجامعات الأهلية للعام الدراسي الجديد 2022-2023.

«الغر»: لا توجد أماكن لطلاب الدبلومات الفنية بالجامعات الأهلية

وأضاف الدكتور محمد حلمي الغر، لـ«الوطن»، أنه لا توجد بهذه الجامعات أي أماكن لطلاب الدبلومات الفنية ويتم حالياً إعداد اللوائح الداخلية للبرامج الدراسية بالكليات المختلفة.

من جانبه، قال الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، إن الجامعة الأهلية شهدت إقبالاً ملحوظاً من طلاب الشهادات المعادلة، مضيفا أنها تقدم برامج بينية تخدم احتياجات سوق العمل.

وأضاف الدكتور جمال سوسة، لـ«الوطن»، أن سداد المصروفات الدراسية يتم على قسطين وبدأ أول قسط منذ الأحد الماضي ومستمر لمدة أسبوع، مشدداً على الطلاب المقبولين بضرورة الالتزام بمواعيد سداد المصروفات الدراسية.

وأوضح، أن الجامعة كثفت من استعداداتها للعام الدراسي الجديد، خاصة أنها منبثقة من الجامعة الحكومية ولا تهدف للربح، مع تطبيق الإجراءات الوقائية ضد «كورونا» أثناء تقديم الطلاب.

بدء الدراسة بـ12 جامعة أهلية جديدة

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء الدراسة بـ12 جامعة أهلية جديدة اعتباراً من بداية العام الدراسي الجديد، موضحة أن هذه الجامعات لا تهدف للربح ومجهزة بكل الوسائل التعليمية الجيدة فضلاً عن كونها تضم برامج متخصصة في مختلف المجالات الدراسية تؤهل طلابها للعمل محلياً وإقليمياً وعالمياً.