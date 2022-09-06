تركيب 125 وصلة مياه شرب للأولى بالرعاية في 3 قرى بالمنيا

أعلنت مديرية التضامن الإجتماعي في المنيا، اليوم، تركيب 125 وصلة مياه شرب، للأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى عطف حيدر، وكفر عبد الخالق، وبرمشا في مركز العدوة، في إطار جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي.

وقال ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالمنيا، إنّ التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية مستمرًا، تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المحتاجين.

تركيب وصلات مياه نقية

من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنّ الهدف من تركيب وصلات مياه شرب نقية، توفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا، وضمان المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية، لافتًا إلى أنّ اختيار الأسر المستفيدة، جاء بناءً لعدة معايير، منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة.

النهوض بالأسر الأولى بالرعاية

وأكد «شعبان» أنّ هذا المشروع جاء في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة المنيا وجمعية الأورمان، والحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقًا من أبناء المحافظة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية، ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وقال «شعبان»، إنّ الجمعية تصل للقرى الأكثر احتياجًا، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء محافظة المنيا، بإشراف ورعاية مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الجمعية تمكنت على مدار الأعوام السابقة من تركيب 19525 وصلة مياه بجميع محافظات الجمهورية.