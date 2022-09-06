إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على طريق «قفط - القصير»

أصيب سائق و3 آخرين، مساء اليوم، على طريق قفط – القصير، جنوب محافظة قنا، ونُقل المصابون إلى مستشفى قنا الجامعي؛ لتلقي العلاج.

بلاغ بوقع حادث انقلاب سيارة

تلقى مرفق إسعاف قنا، إخطاراً من مركز شرطة قفط، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق «قفط - القصير»، أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعددٍ من السيارات إلى موقع الحادث؛ لنقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

السيارة قادمة من البحر الأحمر إلى الأقصر

وتبين أن السيارة، كانت قادمة من البحر الأحمر وفي طريقها إلى محافظة الأقصر، واختلت عجلة القيادة من يد السائق، ما أدى إلى انقلابها على الطريق.

وأعلن مستشفى قنا الجامعي، أنّ حالة المصابين مستقرة، وإصاباتهم عبارة عن كدمات وجارٍ استكمال علاجهم بكل رعاية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما طالبت تقرير من إدارة مرور فقط حول أسباب الحادث وتقديمة لها.