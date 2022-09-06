السيطرة على حريق محدود في محل أدوات منزلية بالمنيا دون خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا من السيطرة على حريق محدود اندلع في محل أدوات منزلية في شارع الجمهورية بمدينة أبو قرقاص، اليوم الثلاثاء، دون خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حريق بشارع الجمهورية بأبوقرقاص

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو قرقاص، بنشوب حريق محدود بشارع الجمهورية بمدينة أبو قرقاص، دون خسائر بشرية.

وبانتقال سيارات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية، تبين اندلاع الحريق في محل للأدوات المنزلية، وجرت السيطرة عليه ومنع امتداده، دون وقوع إصابات أو وفيات، بينما تمثلت الخسائر في تلفيات بالبضائع الموجودة.

التحريات: الحريق بسبب ماس كهربائي

ورجحت التحريات الأولية أن يكون سبب الحريق ماسا كهربائيا، أو إلقاء أحد المارة عقب سيجارة، وتولت النيابة العامة التحقيق والتصرف.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية.