محمد عبدالرحمن عن شائعات مرضه: يطلقها أصحاب النفوس الضعيفة.. ولا ألتفت لهم

وصف الفنان محمد عبدالرحمن الشهير بـ«توتا»، كل من روَّج الشائعات التي صاحبت فترة مرضه بأنهم من أصحاب النفوس الضعيفة، التي يجب تجاهلها وعدم النظر إليهم بأهمية، وتأكيده أنه لم يفقد النطق إطلاقًا خلال أزمته الصحية الأخيرة، خصوصًا وأنه خضع لجراحة في القلب، ومن ثم الأمر لم يتعلق بالأحبال الصوتية من قريب أو بعيد.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» إن ردود أفعال الناس سواء من الجمهور أو أصدقاءه المقربين من داخل وخارج الوسط الفني، ودعواتهم الطيبة التي وصلت إليه، فرقت معه كثيرًا «حب الناس نعمة كبيرة، وفوجئت بطاقة حب رهيبة جدًا، والأحلى بقى الجمهور ودعواتهم وحبهم اللي وصلني، فرق معايا نفسيًا، ويمكن كمان ساعدني في الشفاء بسرعة».

النجاح هو أكبر رد على الشائعات

وعن الشائعات التي طالته، قال محمد عبدالرحمن، إنه في الأساس لاينظر إلى الشائعات أويتعمل معها ولايأخذها على محمل من الجد، ولكن المرة الوحيدة التي قام بالرد على شائعة هى ما تعلقت بشأن فقدانه النطق وعدم قدرته على الحديث «الناس اتخضت عليّ، وكان لازم أرد في بيان، لكن في العموم أنا بركز في شغلي وأنجح وهو ده الرد على أي شائعة تقال».

يعرض فيلم الدعو عامة في السينما

ويعرض للفنان محمد عبدالرحمن، في السينما حاليًا فيلم الدعوة عامة، مع أحمد الفيشاوي وأسماء أبواليزيد وسوسن بدر، تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبدالوهاب، وإخراج وائل فرج، وتدور أحداثه في إطار كوميدي ملئ بالتشويق والإثارة.

وأشار إلى إنه سعيد بردود أفعال الجمهور تجاه فيلم الدعوة عامة، الذي يعرض حاليًا في السينما، ويخوض من خلاله البطولة المطلقة، لافتًا إلى أن ثقة الناس به تجعله يتمنى دائمًا أن يكون عند حسن ظن الجمهور به، واحترام عقولهم، وعدم الاستخفاف أوالاستظراف.