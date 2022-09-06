أماكن عرض فيلم Spider Man: No Way Home بالسينمات

تعرض السينمات المصرية فيلم الخيال العلمي والمغامرات الذي يجسد شخصية سبايدرمان التي لاقت نجاحًا كبيرًا على مستوى العالم «Spider Man: No Way Home» في الوقت الحالي، وتدور أحداث الفيلم حول بيتر باركر الذي أصبح متهمًا بقتل ماستريو ونشر الفوضى في كل مكان، وفي خلال محاولات دكتور سترينج لمحو ما حدث واستعادة سرية هويته، يجد باركر نفسه في مواجهة مع أعداء من عوالم أخرى.

أبطال فيلم Spider Man: No Way Home

أبطال الفيلم توم هولاند، زندايا، وبنديكت كومبرباتش، وجايكوب باتالون، وجون فافرو، وجيمي فوكس، والمخرج هو جون واتس، والفيلم من تأليف كريس ماكينا وإريك سومرز.

أماكن عرض فيلم Spider Man: No Way Home

يتمّ عرض فيلم Spider Man No Way Home في دور سينما «جلاكسى المعادي، سينما بورتو مارينا، سينما صن سيتي، سينما بلازا، (أمريكانا بلازا)، سينما بوينت 90، سينما أركان، سينما جلاكسى المعادي VIP، سينما نايل سيتي، سينما سان ستيفانو مول، سينما أمير، سينما فوكس مول مصر، سينما أوديون، سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب، سينما كايرو فيستفال، سينما سيتي ستارز، سينما دي بوكس ستارز سينما، سينما مدينتي، سينما داندي مول، سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة».

أفلام المغامرات في دور السينما

جدير بالذكر أنَّ دور السينما المصرية تعرض عددًا من أفلام المغامرات الأخرى وهي فيلم Nope الذي تدور أحداثه في إطار من الرعب حول عدد من الأشخاص يربط بينهم العديد من الأمور الغامضة وتتوالى الأحداث في إطار مشوق، وأيضًا فيلم DC League of Super-Pets وتدور أحداث الفيلم حول كلب سوبر مان الذي يتدخل لإنقاذ عدد كبير من المواقف في غياب سوبر مان بعطلة وتساعده في المهام الموكلة إليه قطة تمتلك القدرة على الطيران.