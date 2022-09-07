4 أفلام جديدة بالسينمات في الثلث الأخير من عام 2022.. أبرزها المطاريد

تستقبل دور العرض، أفلاما جديدة، في الثلث الأخير من العام الجاري، وذلك بشأن اللحاق بالأيام الأخيرة من موسم الصيف، وقبيل قدوم موسم أفلام رأس السنة الميلادية، حيث أسهمت الإيرادات الأعمال الموجودة بالسينمات حاليًا، على تشجيع المُنتجين، بطرح أفلامهم.

ويتواجد في دور العرض حاليًا، 6 أفلام متنوعة، ما بين التاريخي والكوميدي وكذلك الرومانسي، وهم: «تسليم أهالي» لـ دنيا سمير غانم، و«كيرة والجن» للثنائي كريم عبد العزيز وأحمد عز، و«بحبك» بطولة تامر حسني، و«عمهم» لـ محمد عادل إمام، و«خطة مازنجر» لـ ياسمين عبد العزيز، وأخيرًا «الدعوة عامة».

ويتواجد في السينمات 4 أفلام جديدة، على الأقل، في الثلث الأخير من العام الجاري، وترصدها «الوطن» في التقرير التالي:-

- تحت تهديد السلاح

ويُشارك الفنان حسن الرداد، في موسم أفلام الصيف، بفيلم جديد يحمل اسم «تحت تهديد السلاح»، اعتبارًا من يوم 3 نوفمبر المُقبل.

فيلم «تحت تهديد السلاح» والذي تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق والأكشن والرومانسية، بطولة حسن الرداد، مي عمر، بيومي فؤاد، شيرين رضا، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

- خرجوا ولم يعودوا

ويُطرح فيلم خرجوا ولم يعودوا، في السينمات، اعتبارًا من 14 سبتمبر الجاري، ليُنافس الأفلام الكوميدية الموجودة، لعل أبرزها تسليم أهالي، وخطة مازنجر والدعوة عامة.

«خرجوا ولم يعودوا» بطولة دينا محسن ويزو، وحسن شتا، وخالد عليش، وياسر الرفاعي، وضياء الميرغني، ومصطفى أبو سريع، وصولا عمر، وطاهر أبو ليلة ومحمد علام، ورنا سماحة، والعمل من تأليف وائل يوسف، وإخراج أيمن خطاب.

يشهد الفيلم عودة الفنان ضياء الميرغني إلى الساحة الفنية بعد غياب دام نحو 3 أعوام تقريبا، منذ مسلسل البرنسيسة بيسة، للفنانة مي عز الدين، الذي عرض في شهر رمضان لعام 2019.

- المطاريد

ومن المُقرر، أنّ يُطرح فيلم المطاريد، بطولة الفنان أحمد حاتم، خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، وذلك بعد إطلاق الحملة الدعائية له على مواقع التواصل الاجتماعي، ومحاولة أحد أبطال الفيلم محمود البزاوي ومحمد محمود، الادعاء بنشوب الخلافات بينهما، بسبب آرائهما حول المدير الفني لإحدى الفرق المحلية.

ويضم الفيلم في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم أحمد حاتم، بالإضافة إلى إياد نصار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ ومحمود البزاوي، محمود الليثي، حسن مالك، طه الدسوقي، مصطفى غريب، ومحمد مولى، وهو من إنتاج شركتي «سينرجي» و«چي كرييشنز» والمنتج المنفذ محمد نصار.

ومن المُفترض، أنّ تُطرح أفلام جديدة، بينما لم يُحدد الموعد النهائي لها حتى الآن، منها «السرب»، حيث خرجت أنباء، حول طرحه في شهر أكتوبر المُقبل، فضلًا عن فيلم «في القلب» و«فضل ونعمة».