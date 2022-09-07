مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.. تنسيق المرحلة الثانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل التقديم في مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية المرحلة الثانية للعام الدراسي المقبل 2022/2023، وذلك بعد فتح المرحلة الثانية للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022.

وقالت وزارة التربية والتعليم، أن التقديم في المرحلة الثانية مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم علي هذا الرابط .

الشركاء

شركة فريش إلكتريك، ومشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

سنوات الدراسة

ثلاث سنوات.

التخصصات

صناعة الاسطمبات.

المنهج الدراسي

- العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجال التخصص.

- التدريب العملي.

المميزات

الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بشركات الشريك الصناعي.

فرصة التعيين بشركات الشريك توفير الزي المدرسي.

مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

توفيرأتوبيسات لنقل الطالب لمكان التدريب.

الدراسة ببيئة تكنولوجية تواكب أحدث التطورات العالمية.

- أنشطة تربوية لتنمية مهارات الطالب.

شروط التقديم

- أن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022 ، وأن لا يقل مجموعه عن 220 درجة، ودرجة اللغة الإنجليزية لا تقل عن 48 درجة.

- يتاح التقدم للبنين من جميع أنحاء الجمهورية.

- أن لا يزيد سن المتقدم عن18 عام في أول أكتوبر2022.

شروط القبول

- أن يتقدم الطالب الالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي والمقابلة الشخصية، ومقياس الميول المهنية والكشف الطبي اللياقة البدنية وتحليل المخدرات.

- متطلبات بدنية وصحية وفقا لطبيعة التخصص من أجل السلامة المهنية ( ألا يقل الطول عن160 سم – صحيح بدنيا– ألا توجد أمراض مزمنة –النظر6/9.)