إحالة 28 مُعلمًا للتحقيق لتغيبهم عن العمل في مدرستين ببني سويف

أحال حاتم اسماعيل، مدير إدارة الفشن التعليمية جنوب بني سويف، 28 مُعلمًا بمدرستين للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم؛ وذلك لغيابهم وعدم تواجدهم في أثناء الأوقات الرسمية للعمل، دون الحصول على إذن مسبق.

مرور مفاجئ على مدرستين بالفشن

وفاجأ مدير إدارة الفشن التعليمية ببني سويف، يرافقه نادي محمد حسين، وكيل الإدارة التعليمية، بزيارة عدد من مدارس الإدارة، وجرى إحالة 16 مُعلمًا للتحقيق لغيابهم وعدم تواجدهم في أثناء زيارة مدرسة الشهيد محمد رشدي الإبتدائية، و12 معلمًا بمدرسة رأفت هندي الابتدائية، وجرى إخطار الشئون القانونية بالإدارة للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة.

استعدادات "تعليم بني سويف" للعام الدراسي الجديد

وبدات 1220 مدرسة على مستوى قرى ومدن المحافظة، الاستعداد لاستقبال الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، وبدأ وكيل الوزارة في عقد سلسلة اجتماعات مع مديري المدارس ومديري المراحل التعليمية المختلفة، وطالب وكيل وزارة التربية والتعليم، بتضافر كافة الجهود بالمنظومة التعليمية، والعمل على ارتقاء العملية التعليمية، وتحقيق الانضباط وتوفير عوامل الجذب للطلاب داخل المدارس.