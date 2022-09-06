أخبار البورصة المصرية.. 8.4 مليار جنيه مكاسب سوقية بجلسة منتصف الأسبوع

يبحث كثيرون عن أخبار البورصة المصرية، حيث شهدت اليوم ارتفاعات جماعية بنهاية تعاملات جلسة منتصف الأسبوع اليوم، إذ أُغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» مرتفعًا بنسبة 1.49% عند مستوى 10329.66 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 1.93%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2276.55 نقطة، وأُغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 3260.74 نقطة بارتفاع نسبته 1.77%.

مؤشر «إيجي إكس 50» يرتفع بنسبة 1.57%

وأغلق مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، على ارتفاع بنسبة 1.57%، ليغلق عند 1960.92 نقطة، وبلغت قيم التداولات 1.9 مليار جنيه، من خلال التداول على 1.05 مليار سهم، وتنفيذ 68.719 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 193 سهمًا، إذ ارتفع 111 سهم، وانخفض 28، فيما استقر 54 سهمًا.

واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، في البورصة المصرية عند مستوى 703.711 مليار جنيه، بمكاسب 8.4 مليار جنيه.

استمرار الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية

وقال حسام عيد، المحلل المالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» نجح في استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 10000 نقطة والإغلاق أعلاه بفضل استمرار الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الاسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية قرب مستويات الدعم الرئيسية للمؤشر.

وأضاف عيد، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ مؤشر البورصة الرئيسي بهذا الأداء الإيجابي يتجه إلى استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 10400 نقطة وباختراقه والاستقرار أعلاه يستهدف مستوى المقاومة الثاني وهو 10600، مع استمرار ارتفاع قيم وأحجام التداولات والتي سجلت نحو ملياري جنيه، وحال ظهور عمليات جني أرباح وتصحيح بالأسهم القيادية قرب مستوى المقاومة الرئيسي، قد يتجه المؤشر الرئيسي إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 10200 نقطة.

صعود أغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة

وفيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70»، فقد نجح أيضًا في استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2260 نقطة بفضل الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة، رغم اتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والعرب نحو البيع وجني الأرباح بينما اتجه المستثمرون الأفراد الأجانب نحو الشراء.

ويتوقع المحلل المالي، أن يتجه المؤشر لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2300 مدعوما باستمرار نشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء، وحال ظهور عمليات جني أرباح مؤقتة بالأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة، فقد يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 2260 نقطة.