أخبار البورصة المصرية.. توقعات بصعود المؤشر الرئيسي لمستوى 10 آلاف نقطة

يبحث كثيرون عن أخبار البورصة المصرية مع بداية تعاملات جلسة، اليوم الأحد، وسط توقعات بارتفاع مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» عند مستوى 10000 نقطة.

مؤشر البورصة «إيجي إكس 30» يتجه لمستوى 10000 نقطة

وقال حسام عيد، المحلل المالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّه يتوقع صعود مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 9800 نقطة، وقد ينجح المؤشر الرئيسي في استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 10000 نقطة في حال العودة مرة أخرى إلى الأداء الإيجابي، والصعود لأغلب الاسهم القيادية، مع استمرار إتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالاسهم القيادية بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية للمؤشر

وأضاف «عيد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ استقرار مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» عند أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 98000 نقطة، يدفعه إلى استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 10000 نقطة.

«إيجي إكس 70» يتجه لمستوى مقاومة 2200 نقطة

وفي حال استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 2160 يدفعه إلى استعادة مستوى المقاومة الرئيسي، وهو 2200 نقطة، مدعوما بنشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة والصعود مرة أخرى، بحسب توقعات «عيد».

وذكر المحلل المالي، أنه في حال عدم نجاح المؤشر السبعيني في الحفاظ على مستوى الدعم الرئيسي وهو 2160 نقطة، فقد يتجه إلى اختبار مستوى الدعم الثاني وهو 2100 نقطة.

كان مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، أنهى تعاملات جلسة الخميس الماضي آخر جلسات الأسبوع عند مستوى 9936.87 نقطة، فيما أُغلق مؤشر «إيجي إكس 70» عند مستوى 2165.39 نقطة.