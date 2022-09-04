أخبار البورصة المصرية.. ارتفاعات جماعية و4.3 مليار جنيه مكاسب سوقية

شهدت أخبار البورصة المصرية ارتفاعات جماعية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، إذ أُغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» مرتفعًا بنسبة 0.6% عند مستوى 9996.74 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 1.07%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2188.46 نقطة، وأُغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 3138.72 نقطة بارتفاع نسبته 1%.

مؤشر «إيجي إكس 50» يرتفع بنسبة 0.81%

وأُغلق مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، على ارتفاع بنسبة 0.81%، ليغلق عند 1901.14 نقطة، وبلغت قيم التداولات 941.861 مليون جنيه، من خلال التداول على 468.422 مليون سهم، وتنفيذ 41.156 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 195 سهمًا، إذ ارتفع 81 سهمًا، وانخفض 39، فيما استقر 75 سهمًا.

واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم الأحد عند مستوى 684.195 مليار جنيه، بمكاسب 4.3 مليار جنيه.

«إيجي إكس 30» يتجه لاختبار مقاومة 10000 نقطة

وقال حسام عيد المحلل المالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» نجح في الارتداد والصعود مرة أخرى بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي، وذلك بفضل الأداء المتباين لأغلب الاسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر.

وأضاف «عيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ مؤشر البورصة الرئيسي بهذا الأداء الإيجابي يتجه إلى استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 10000 نقطة وباختراقه والاستقرار أعلاه يستهدف مستوى المقاومة الثاني وهو 10200 نقطة، وفي حال عدم نجاح المؤشر الرئيسي في استعادة مستوى المقاومة الرئيسي قد يتجه إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 9800 نقطة.

الأداء إيجابي لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة

وأشار إلى أنَّه فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70»، فقد نجح أيضاً في الارتداد والصعود مرة أخرى بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي وهو 2160 نقطة، بفضل الاداء الإيجابي والصعود لأغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة.

ويتوقع المحلل المالي، أنَّ المؤشر يتجه بذلك إلى استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2200 نقطة مدعوما باستمرار نشاط الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة.