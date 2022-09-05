أخبار البورصة المصرية.. أكثر من 11 مليار جنيه مكاسب سوقية عند الإغلاق

شهدت أخبار البورصة المصرية ارتفاعات جماعية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ أُغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» مرتفعًا بنسبة 0.6% عند مستوى 10170.74 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 1.99%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2232.1 نقطة، وأُغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 3201.71 نقطة بارتفاع نسبته 2.01%.

مؤشر «إيجي إكس 50» يرتفع بنسبة 1.49%

أغلق مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، على ارتفاع بنسبة 1.49%، ليغلق عند 1929.49 نقطة، وبلغت قيم التداولات 1.6 مليار جنيه، من خلال التداول على 857 ألف سهم، وتنفيذ 59.420 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 195 سهمًا، إذ ارتفع 102 سهم، وانخفض 26، فيما استقر 67 سهمًا.

واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم الاثنين، في البورصة المصرية عند مستوى 695.314 مليار جنيه، بمكاسب 11.11 مليار جنيه.

استمرار الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية

وقال حسام عيد المحلل المالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» نجح في استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 10000 نقطة والإغلاق أعلاه بفضل استمرار الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الاسهم القيادية واستمرار إتجاه المؤسسات المالية المصرية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية للمؤشر.

وأضاف «عيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ مؤشر البورصة الرئيسي بهذا الأداء الإيجابي يتجه إلى استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 10200 وباختراقه والاستقرار أعلاه يستهدف مستوى المقاومة الثاني وهو 10400 نقطة مدعوما باستمرار نشاط الاسهم القيادية، وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي قد يتجه المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 10000 نقطة.

صعود أغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة

وفيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70»، فقد نجح أيضًا في استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2200 نقطة بفضل الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة بالرغم من اتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والعرب نحو البيع وجني الأرباح بينما اتجه المستثمرون الأفراد الأجانب نحو الشراء.

ويتوقع المحلل المالي، أنَّ المؤشر يتجه بذلك لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2260 مدعومًا باستمرار نشاط الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة، وفي حالة ظهور عمليات بيع و جني أرباح مؤقتة بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي قد يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 2200 نقطة.