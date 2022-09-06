تفاصيل الدراسة بكلية التجارة الدولية واللغات بجامعة الإسماعيلية الأهلية

أكدت جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن كلية التجارة الدولية واللغات بنظام الساعات المعتمدة، تقبل طلاب الثانوية العامة المصرية والشهادات المعادلة المصرية والعربية والأجنبية من داخل وخارج جمهورية مصر العربية، لافتة إلى أنه يسمح للطالب المصري الحاصل على شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة سواء العام الحالي أو العام السابق بالالتحاق بالبرنامج.

كما يسمح للطالب الوافد الحاصل على شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة خلال الأعوام الخمسة السابقة بالالتحاق بالبرنامج، والتقدم عن طريق إدارة الوافدين.

الدرجات العلمية بالكلية

أوضحت الجامعة على الموقع الرسمي لها أنه يتم منح الطلاب الدارسين بكلية التجارة الدولية واللغات الدرجات العلمية التالية:

- درجة البكالوريوس في التسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية.

- درجة البكالوريوس في الأسواق والمنشآت المالية.

- درجة البكالوريوس في اللوجستيات وسلاسل الإمداد.

- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والعلاقات الدولية.

- درجة الليسانس في الترجمة التحريرية والشفوية باللغة الإنجليزية.

- درجة الليسانس في الترجمة التحريرية باللغة الألمانية وآدابها.

أقسام كلية التجارة الدولية واللغات

أوضحت الجامعة أن أقسام الكلية العلمية، ما يلي:

- قسم المحاسبة.

- قسم ادارة الأعمال.

- قسم الاقتصاد.

- قسم الإحصاء التطبيقي والتأمين.

- قسم العلوم السياسية.

قسم اللغات.

أهداف الدراسة بالكلية

أوضحت الجامعة أن الدراسة بالكلية تهدف إلى ترسيخ مفهوم الحداثة والإتقان لدى الطلبة، وتوفير برامج دراسية مميزة وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، وتوفير بيئة تعليمية ذات جودة عالية، والاستجابة الفعالة لمتطلبات سوق العمل واحتياجات المجتمع، وبناء بيئة جامعية جاذبة ومتكاملة، إلى جانب ضمان الاستخدام الأمثل لمنشآت وتجهيزات الكلية والجامعة، وتنفيذ توجهات الجامعة نحو التحول الرقمي والتكنولوجي.

ولفتت الجامعة إلى أن الكلية بدأت في تطبيق أساليب البحث العلمي في التدريس بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للتعليم المستمر والتدريب من أجل تنمية المهارات العلمية والعملية.