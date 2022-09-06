إنقاذ 53 شخصا من الغرق في رأس البر.. وتحذيرات من نزول البحر لارتفاع الأمواج

ناشدت إدارة شاطئ مدينة رأس البر، المصطافين ورواد المدينة، عدم نزول البحر نظرًا لارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية، والالتزام بتعليمات فرق الإنقاذ وإدارة الشاطئ، حفاظًا على سلامتهم وسلامة ذويهم، فيما باشر رجال الإنقاذ تنفيذ التعليمات بإخلاء المياه من المصطافين باستخدام المعدات البحرية.

إنقاذ 53 حالة من الغرق

وقال محمد الصياد، مدير إدارة شاطئ رأس البر، إن حالة البحر غير مستقرة والموج مرتفع وغير ملائم للسباحة، ولكن هناك من يصر على نزول البحر، وننصحهم بالابتعاد عن أماكن الدوامات والسحب.

وأكد «الصياد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن رجال الإنقاذ منتشرون بطول الشاطئ وفوق أبراج الإنقاذ لحث المصطافين على عدم الدخول لأعماق البحر والبقاء بالقرب من الشاطئ، وتم تسيير سيارات بمكبرات الصوت تحذر المواطنين من خطورة السباحة اليوم.

ارتفاع منسوب المياه

وارتفع منسوب البحر وغمرت مياه البحر الشاطئ ووصلت إلى الكافتيريات التي تبتعد لعدة أمتار عن الشاطئ، ونجح رجال الإنقاذ في إنقاذ 53 شخصا من الغرق منذ الساعات الأولى من صباح اليوم وحتى الآن، وتم نقل 3 حالات إلى مستشفى رأس البر، وتم إدخالهم وحدة العناية المركزة.

إقبال كبير على شواطئ رأس البر

وتشهد شواطئ رأس البر إقبالاً كبيراً من المواطنين الذين يتوافدون على المدينة من أبناء المحافظة والمحافظات الأخرى، وسط إجراءات مشددة من القائمين على الشواطئ.