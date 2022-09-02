إنقاذ 58 حالة من الغرق وتسليم 213 طفلا تائها إلى ذويهم بشاطئ رأس البر

شهدت شواطئ مدينة رأس البر اليوم الجمعة، إقبالًا كبيرًا من المواطنين الذين توافدوا من مختلف المحافظات لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، ونجحت فرق الإنقاذ في إنقاذ 58 حالة من الغرق وتسليم 213 طفلًا تائهًا إلى ذويهم خلال اليوم الجمعة، فيما كثفت الوحدة المحلية بالمدينة، جهودها لتوفير كل الخدمات للزائرين وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، التي وجهت بتوفير كل سبل الراحة لرواد المدينة.

إنقاذ 58 حالة غرق

ونجح رجال الإنقاذ فى إنقاذ 58 حالة من الغرق، كما نفذ رجال إدارة الشاطئ خطة لتأمين الشاطئ الذي تم تزويده بعدد 5 خيمات لتجميع الأطفال التائهين و4 نقاط للإسعاف، هذا إلى جانب 33 برج إنقاذ موزعة بطول الشاطئ، بالإضافة إلى تزويده بالمعدات البحرية، ومبانٍ إدارية تقدم جميع الخدمات وكذلك فرق الإنقاذ المنتشرة بطول الشاطئ منذ بداية النهار حتى غروب الشمس.

حملة لمكافحة الحشرات

وشن قسم المكافحة بالوحدة المحلية بمدينة رأس البر برئاسة المحاسب وليد الشهاوي، حملة جديدة لمكافحة الحشرات ورش الناموس ومكافحة يرقات الذباب والبعوض والقوارض بشوارع المدينة والتعامل مع شكاوى المواطنين؛ يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.