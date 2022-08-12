إنقاذ 60 حالة من الغرق بشواطئ رأس البر.. وتسليم 129 طفلا تائها لذويهم

تمكنت فرق إنقاذ شاطئ رأس البر مساء الجمعة، من إنقاذ 60 حالة من الغرق وتسليم 129 طفلا تائها إلى ذويهم، وشهدت مدينة رأس البر اليوم الجمعة إقبالا متزايدا من المصطافين الهاربين من حرارة الجو.

فيما كثفت الوحدة المحلية بالمدينة برئاسة وليد الشهاوي، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر جهودها خلال عطلة نهاية الأسبوع نظرا لتوافد الآلاف من المواطنين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتوفير كافة الخدمات لزائري مدينة رأس البر.

5 خيم لتجميع الأطفال التائهين و 4 نقاط للإسعاف

وكانت الوحدة المحلية قد زودت الشاطئ بعدد 5 خيم لتجميع الأطفال التائهين و 4 نقاط للإسعاف، هذا إلى جانب 33 برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ، بالإضافة إلى تزويده بالمعدات البحرية ومباني إدارية تقدم جميع الخدمات وكذلك فرق الإنقاذ المنتشرة بطول الشاطئ منذ بداية النهار حتى غروب الشمس، فيما وقد نجحت تلك الفرق في إنقاذ 60 حالة من الغرق وتسليم 129 طفلا تائها إلى ذويهم.

رفع الإشغالات

وفي سياق متصل قامت إدارة الشاطئ بالوحدة بحملة صباحية بطول الشاطئ لرفع الإشغالات المخالفة والتي تعدى بها أصحابها على الطريق العام، يأتي ذلك في إطار جهود الوحدة لرفع كافة المخالفات بجميع مناطق المدينة والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.