تجديد حبس عاملين متهمين بقتل شاب في الجيزة بسبب خلافات مالية

قرر قاضي المعارضات اليوم الثلاثاء، تجديد حبس عاملين على خلفية قتلهما شابًا بسبب الخلاف على مبلغ مالي في الجيزة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، واستعجلت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وصرحت بدفن الجثة.

بلاغ بالاعتداء بالضرب على الشاب

تعود الواقعة عندما تلقى رجال المباحث بالجيزة بلاغا من الأهالي يفيد بقيام شخصين بالاعتداء بالضرب على شاب، وجرى نقله لأقرب مستشفى للعلاج اللازم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ للتأكد من صحته وتبين صحة الواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

خلاف على مبلغ مالي السبب

وبعمل التحريات الأولية من قبل الأجهزة الأمنية تبين أن خلافات على مبلغ مالي بين المتهمين والمجني عليه كانت السبب وراء ارتكاب الواقعة، وتمكن رجال المباحث من تحديد هويتهما واستهدافهما كما نجحت في إلقاء القبض عليهما وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الجريمة لخلافات مالية.

وأمرت تحقيقات النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لبيان سبب وفاته، وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من التشريح.

الرأي القانوني في الواقعة

وقال عماد عبد المنعم، الخبير القانوني، إن الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات نصت على أن مرتكب جناية القتل العمد يعدم شنقًا، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

أوضح الخبير القانوني في تصريح لـ«الوطن»، أن هذا الظرف يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.