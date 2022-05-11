تحرير 45 محضرا وإزالة 180 مخالفة في حملة مكبرة بحي شبرا الخيمة

كشف عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، عن تكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق، خاصة التي تتسبب في اختناقات مرورية وتعطيل للمرور، بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كشرطة المرافق ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسؤولي المرافق والإشغالات ومتابعة أعمال رفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، مشددا على ضرورة إعادة الانضباط إلى الشارع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحد من ظاهرتي إشغال الطريق والتعديات على أرصفة المارة.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التي قادها محافظ القليوبية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بشوارع حي غرب وشرق شبرا الخيمة، وحرصه على المتابعة الميدانية المستمرة لسير مختلف الأعمال على مستوى المحافظة.

المرور على الشوارع الرئيسية

وشملت الحملة المرور على الشوارع الرئيسية والفرعية بأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة، لرفع إشغالات الطريق والتعديات على أرصفة المارة ورفع الحجارة والبلدورات أمام المحلات التجارية والإزالة الفورية لأي تعديات من المحال على حرم الطريق، والإعلانات المخالفة وغير المرخصة ومخالفات المقاهي من وضع كراسي على الأرصفة وتقديم الشيش.

تحرير محاضر للمخالفين

وأسفرت الحملة عن تحرير 30 محضر إشغال طريق، و15 محضر نظافة عامة، وإزالة 25 تندة ثابتة مخالفة للقانون، إضافة لإزالة فورية لـ85 حالة تعددت بين سلالم أمام محلات تجارية متعدين على أرصفة المارة، وأحواض زرع بمنتصف الرصيف، وأسوار حديدية وأسوار بالطوب على جانبي المحلات، وأرضيات خرسانية لمعارض بيع سيارات، وجرى إزالة 50 إعلانا مخالفا، وإزالة 20 وصلة كهرباء مخالفة، ومصادرة 15 شيشة جرى ضبطها بإحدى المقاهي المحظور فيها تقديم الشيشة.

وشدد محافظ القليوبية على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع شرطة المرافق، لاتخاذ الإجراءات القانونية وإزالة التعديات والمخالفات التي تعيق الحركة المرورية والمارة، والتنبيه على أصحاب المحلات التجارية بعدم تجاوز المساحات المخصصة لهم، مؤكدا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق تباعا على مستوى المحافظة، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على جميع المخالفين.

وفي ختام الجولة، تفقد «الهجان» أعمال تطوير كوبري أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، لرصد معدلات التنفيذ والمتابعة الدقيقة لمراحل إنجاز خطة الدولة الشاملة والعمل على تنفيذ المشروع في المدة الزمنية المحددة له، وجرى الانتهاء من عمل شدات الخشب، تمهيدا لصب أسوارالكوبري من الجهتين بطول 400 متر بنسبة مئوية 60% وجارٍ استكمال الأعمال.