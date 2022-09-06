محافظ القليوبية يخفض الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات للثانوي العام

وافق عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على المذكرة المقدمة من الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بشأن تخفيض الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات المسائية بمدارس الثانوية العامة لتصبح 180 درجة.

فتح فصول خدمات مسائية بالثانوي العام بالقليوبية

وفي وقت سابق، جرى الإعلان عن فتح فصول خدمات مسائية بمدارس الثانوي العام للعام الدراسي 2022/2023، وذلك للراغبين في الالتحاق بفصول الخدمات الثانوية، وبعد حصر أعداد المتقدمين وكذلك الأماكن الشاغرة والقدرة الاستيعابية لهذه المدارس؛ لاستكمال الأعداد المقررة طبقا للكثافات الموجودة باللوائح الداخلية بالمدارس.

النزول بتنسيق الثانوي العام بالقليوبية

وأعلن محافظ القليوبية، النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوي العام بعد الشهادة الإعدادية 2022 من 222 إلى 215 درجة، وفتح فصول خدمات مسائية للدراسة بمدارس الثانوي العام بمجموع 190 درجة، وجرى تخفيضها اليوم إلى 180 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية.

وأوضح المحافظ في بيان له، أن القرار يأتي في إطار التيسير على أولياء الأمور بنطاق دائرة المحافظة وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2022 للالتحاق بالثانوي العام وتحقيق رغباتهم لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في حياتهم العلمية والعملية بما يعود بالنفع مستقبلاً على المجتمع.

وقال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، لـ"الوطن"، إنه سيتم توزيع القرار وإبلاغ قرار النزول بالحد الأدنى لفصول الخدمات للإدارات والمدارس، لبدء إستقبال ملفات الطلاب الناجحين في الإعدادية وتسكينهم في الأماكن المتاحة.