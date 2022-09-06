أبرز زيارات أبو مازن.. الرئيس الفلسطيني ضيف دائم على بلده الثاني مصر

مصر شقيقة العرب الكبرى، ولا تتوانى في بذل أي جهد لدعم القضية الفلسطينية، ما ظهر أثناء الزيارات التي يقوم الرئيس الفلسطيني محمد عباس أبو مازن، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي قائد العرب، مقاليد الحكم في عام 2014، ويزور أبومازن مصر اليوم، قبل شهرين من انعقاد القمة العربية في الجزائر، مطلع نوفمبر، وسط دعم مصر المتجدد للقضية الفلسطينية.

ولا يكاد يمر عام دون زيارة أبو مازن للسيسي في القاهرة، وتتكرر الزيارة في العام الواحد أكثر من مرة، فأبومازن يأتي إلى بلده الثاني الذي لا يتأخر عن دعم فلسطين من خلال المساعدات، وفتح المعابر، وإعادة إعمار غزة، والتواصل مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، لتنفيذ الهدنة عند قصف فلسطين المحتلة.

دعم الأزهر للقدس

أقامت الدولة المصرية ممثلة في الأزهر الشريف المؤتمر العالمى لنصرة القدس في عام 2018، وكذلك نفذت عددا من مؤتمرات إعادة إعمار غزة من أجل الوقوف مع الأشقاء الفلسطينيين

أبرز زيارات أبومازن لمصر

ترصد «الوطن» في السطور التالية، أبرز الزيارات الخاصة برئيس فلسطين محمود عباس أبو مازن إلى مصر، التي جاءت كالتالي:

- يونيو 2014 حضور مراسم تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي

- أغسطس 2014 أبو مازن يزور مصر لبحث الهدنة بين إسرائيل وحماس

- سبتمبر 2014 أبو مازن يلتقي السيسي أثناء اجتماع وزراء الخارجية العرب

- أكتوبر 2014 أبو مازن يلتقي السيسي في مؤتمر إعمار غزة بالقاهرة

- نوفمبر 2014 يلتقي السيسي وأمين الجامعة العربية وشيخ الأزهر

- يناير 2015 أبو مازن يزور القاهرة لمناقشة آخر التطورات في فلسطين

- مارس 2015 أبومازن يلتقي السيسي في مؤتمر دعم الاقتصاد المصري

- مارس 2015 أبو مازن يلتقي السيسي في القمة العربية الـ26

- أغسطس 2015 أبومازن يحضر مصر لحضور افتتاح قناة السويس الجديدة

- يونيو 2016 أبو مازن يلتقي السيسي لبحث الأوضاع في فلسطين

- مارس 2017 أبو مازن يلبي دعوة السيسي لزيارة مصر

- يوليو 2017 أبو مازن يزور مصر لبحث قرار ترامب في أول إعلان القدس عاصمة إسرائيل

- يناير 2018 أبو مازن يلتقي السيسي وشيخ الأزهر في المؤتمر العالمى لنصرة القدس

- يناير 2019 أبومازن يبحث مع السيسي في القاهرة ملفات التهدئة والسلام

- نوفمبر 2020 أبو مازن يلتقي السيسي في القاهرة في أول زيارة خارجية له بعد كورونا

- سبتمبر 2021 السيسي يلتقي أبومازن في القاهرة قمة ثلاثة بين مصر وفلسطين والأردن

- سبتمبر 2022 أبومازن يلتقي السيسي قبل شهرين من القمة العربية في الجزائر