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أبو مازن لبايدن: متمسكون بدولة على حدود 67.. وآن الأوان لينجلي الاحتلال

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شريف سليمان
12:32 م | الجمعة 15 يوليو 2022
محمود عباس أبو مازن رئيس فلسطين

محمود عباس أبو مازن رئيس فلسطين

قال محمود عباس أبو مازن، رئيس فلسطين، إن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لفلسطين تعبر عن اهتمامه بتحقيق السلام.

وأضاف أبو مازن خلال مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره الأمريكي: «بحثنا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين ومراجعة ما يمكن لأمريكا أن تسهم بها، من أجل تهيئة الأجواء لخلق أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة».

وتابع: «أكدنا لبايدن على أهمية إعادة تثبيت الأسس التي قامت عملية السلام المستندة إلى قرارات الشرعية الدولية وعلى أساس حل الدولتين على حدود عام 1967م».

وأردف: «بعد 74 عاما من النكبة والتشرد والاحتلال، أما آن لهذا الاحتلال أن ينتهي وأن ينال شعبنا الصامد حريته واستقلاله وأن تتحقق آمال شبابنا وشاباتنا الذين نعتز ونثق بهم في غد واعد بلا احتلال».

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