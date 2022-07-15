أبو مازن لبايدن: لسنا إرهابيين.. ارفعوا جبهة التحرير من قوائم الإرهاب

قال محمود عباس أبو مازن، رئيس فلسطين، إن مفتاح السلام والأمن في المنطقة يبدأ بالاعتراف بدولة فلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء جميع قضايا الوضع الدائم بما فيها قضية اللاجئين.

وأضاف أبو مازن خلال مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره الأمريكي: «السبيل إلى ذلك يبدأ من إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 67».

وتابع: «نتطلع إلى خطوات من جانب الإدارة الأمريكية لتعزيز العلاقات الثنائية من خلال إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، ورفع منظمة التحرير الفلسطينية من قائمة الإرهاب، لسنا إرهابيين، ومستعدون للعمل في إطار الشراكة والتعاون لإزالة أي عقبات لتحقيق ذلك».

وواصل: «نتطلع إلى جهود الإدارة الأمريكية في طي صفحات الاحتلال لأرضنا وإنهاء أعمال التمييز العنصري الأبارتهايد ووقف الأعمال أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين».