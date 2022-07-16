ريم مصطفى تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي بـ«فشار وبطاطس»

خطفت الفنانة ريم مصطفى، أنظار رواد السوشيال ميديا في إطار رحلتها في دولة إيطاليا، ونشرها مجموعة من الصور بإطلالات مختلفة جميلة وجذابة، ما جعلها تتصدر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، حيث تغزل فيها المتابعون لجمالها الآخاذ.

ريم مصطفى تستمتع برحلتها في إيطاليا

ونشرت ريم مصطفى، صورة لها عبر خاصية ستوري بحسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وهي تقف داخل سوبر ماركت في روما، وتحمل بين يديها زجاجة مليئة بالفشار، وكيس بطاطس مقرمشة.

كما نشرت صورة أخرى تجمعها واثنين من صديقاتها وهما يجلسان على طاولة طعام، وارتدت خلالها قبعة رأس، ولم تضف إلى الصورة أي تعليق.

تستأنف تصوير مسلسل دوبامين بعد عودتها

وحرصت ريم مصطفى على توثيق رحلتها إلى إيطاليا من خلال خضوعها لجلسات تصوير أكثر من مرة وفي أماكن مختلفة، وتميزت بإطلالات جذابة ما بين الهادئة والمثيرة.

مسلسل «دوبامين»

ومن المقرر أن تستأنف تصوير مشاهدها في مسلسل «دوبامين» بعد عودتها من إجازتها التي تقضيها في إيطاليا، خاصة أنها صورت مشاهدها قبل سفرها والذي تدور أحداثه في إطار 15 حلقة.

مسلسل «دوبامين» من تأليف محمد جلال، إخراج رؤوف عبد العزيز، بطولة باسل زارو، محمد كيلاني، تيام مصطفى قمر، مروان يونس، بسنت شوقي.