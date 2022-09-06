سكاي نيوز: تعيين جيمس كليفرلي وزيرا للخارجية البريطانية

أعلنت بريطانيا، اليوم، بعد ساعات من تولي ليز تراس رئاسة الوزراء، تعيين جيمس كليفرلي، وزيرا للخارجية البريطانية، بحسب خبر عاجل بثته قناة «سكاي نيوز عربية» في شريط الأخبار الخاصة بها.

وألقى صباح اليوم الثلاثاء، بوريس جونسون، رئيس الوزراء المستقيل، كلمة في آخر يوم له في السلطة، أعلن فيها دعمه رئيسة الوزراء الجديدة من أجل إدارة البلاد، بعد فضائح شملت حكومته، وسرعت بتركه للمنصب.

ثالث امرأة في المنصب

وأصبحت تراس ثالث سيدة تتولى هذا المنصب بعد المرأة الحديدية تريزا ماي التي شغلت المنصب في الفترة من عام 1979 حتى عام 1990 وبعد رئيسة الوزراء تيراز ماي التي توصلت المنصب 3 سنوات من 2016 حتى 2019 وجاء بعدها بوريس جونسون الذي كان أحد المشرفين على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقت مهم

وتأتي رئيسة الوزراء الجديدة في وقت حساس لبريطانيا، التي تمر بموجة تضخم مرتفعة للغاية وانخفاض للجنيه الاستراليني منذ عدة عقود أمام الدولار الأمريكي بعد ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء نتيجة حرب روسيا وأوكرانيا التي بدأت نهاية فبراير الماضي وجاحئة أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.