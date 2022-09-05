التنمية المحلية: تلقينا 95 ألف شكوى ضمن «صوتك مسموع» في 4 سنوات

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه جرى التعامل مع 56 مخالفة خاصة بتعريفة الركوب خلال شهر أغسطس، موضحا أن مبادرة «صوتك مسموع» جرى تدشينها عام 2018، والتي تعد استكمالا لتطوير منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين بالمحافظات «بلغ عدد الرسائل للمبادرة منذ انطلاقها ما يتجاوز 521 ألف رسالة تضمنت ما يزيد 95 ألف شكوى».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير»، على «صدى البلد»، أنّ هناك عدة مجالات للشكاوى، مثل الإشغالات، القمامة، مخالفات البناء، التعديات على أراضي الدولة، والمخالفات الخاصة بتعريفة الركوب.

وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية: «الإشغالات كانت بواقع 1225 مخالفة جرى التعامل معها، والقمامة 882 شكوى جرى إزالتها وحلها، و169 مخالفة لمخالفات البناء، و82 شكوى تم حلها للتعديات، و17 شكوى فساد جرى التعامل معها».

آليات استقبال الشكاوى

وأشار إلى وجود عدة آليات للتعامل مع الشكاوى، الأولى تتعلق برقم الواتس آب 01150606783، والآلية الثانية هي الخط الساخن 15330، والثالثة هي الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفي حالة وجود مستندات يمكن إرفاقها عبر البريد الإلكتروني للوزارة، مثل ما يخص مكافحة الفساد والشكاوى.

المحافظات الأكثر إرسالا للشكاوى عبر المبادرة

وعن المحافظات الأكثر إرسالا للشكاوى عبر المبادرة، هي: «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، والبحيرة»، بحسب حديث المتحدث.