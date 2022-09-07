«النبراوي»: طلاب هندسة لن يتجاوزوا 25 ألفا.. وطالبنا بتطبيق المعادلة على الجامعات الخاصة

قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إنه التقى وزير التعليم العالي الدكتور محمد أيمن عاشور، لبحث مشكلة أعداد المهندسين الزائدة، والتي تؤدي لحالة من البطالة في أوساط شباب المهندسين، لافتا إلى أن النقابة تبحث عن جودة التعليم الهندسي، وقد تبين انخفاضها في بعض المعاهد الهندسية.

وأوضح «النبراوي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، أن نقابة المهندسين طلبت من وزارة التعليم العالي عدم زيادة طلاب الهندسة عن 25 ألفا على مستوى الجامعات والمعاهد، مشيرا إلى أن العدد جاء بشكل دقيق ومبني على احتياجات سوق العمل الحقيقية وبالتناسب مع أعداد الجامعات الجديدة.

عدد طلاب الهندسة لن يتجاوز 25 ألف طالب

وأشار المهندس طارق النبراوي، إلى أن وزير التعليم العالي اتفق مع النقابة على أن عدد المقبولين في كليات الهندسة يكون 25 ألفا ويُعاد النظر في الأعداد كل عام، لافتا إلى أن النقابة تهتم بأعداد الطلاب المقبولين بالكليات والمعاهد الهندسية الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا، بالإضافة إلى مطالبة الوزارة بأن يكون الفرق في مجموع الالتحاق بكليات الهندسة الحكومية والخاصة لا يتعدى الـ5% مهما كان نوع الجامعة أو الكلية لكي يشعر الطالب المقبل على دراسة الهندسة بأن هناك مرحلة دراسية مهمة تنتظره وتحتاج منه مجهودا كبيرا.

مشكلات التعليم الفني والمعادلات

وأكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن النقابة بحثت مع وزير التعليم العالي مشكلات التعليم الفني، حيث كان متاحا دخول كلية الهندسة لطلاب الدبلومات الفنية المتفوقين بعد اجتياز المعادلة، ولكن الأمر تطور وأصبح دخول كليات الهندسة الخاصة متاحا لكل طلاب الدبلومات، مشيرا إلى أن النقابة طالبت باجتياز امتحان المعادلة قبل دخول التعليم الهندسي.