تعرف على درجة الحرارة في أسوان اليوم.. الأعلى بين مدن مصر

تشهد محافظة أسوان أقصى جنوب البلاد اليوم طقسا شديد الحرارة نهارا وحار ليلا حيث تعد درجة الحرارة في أسوان اليوم الأربعاء 3 أغسطس، هي الأعلى بين درجات الحرارة المسجلة على مدار الأسبوع، ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية المصرية حيث تسجل درجة الحرارة في أسوان اليوم 42 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى ليسود طقس شديد الحرارة خاصة بساعات الظهيرة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 44 درجة مئوية، في حين تسجل درجة الحرارة الصغرى في أسوان اليوم 28 درجة مئوية في طقس حار ليلا وفى الساعات الأولى من الصباح الباكر.

درجة الحرارة فى أسوان اليوم

ومع ارتفاع درجة الحرارة في أسوان اليوم وتخطيها 42 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى و44 درجة مئوية لدرجة الحرارة المحسوسة، ترتفع نسبة الرطوبة متجاوزة 40% مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة لسود الطقس شديد الحرارة خاصة بعيدا عن الظل.

درجة الحرارة فى أسوان هي الأعلى

وتعد درجة الحرارة في أسوان اليوم الأعلى بين درجات الحرارة المسجلة على محافظات ومدن مصر، حيث تسجل محافظة أسوان اليوم 44 درجة مئوية لدرجة الحرارة المحسوسة، ويليها محافظة الوادي الجديد التي تسجل 43 درجة مئوية بدرجة الحرارة المحسوسة ومحافظة الأقصر التي تتشابة ومحافظة الوادي الجديد ثم محافظة قنا التي تسجل 42 درجة مئوية لدرجة الحرارة المحسوسة ثم محافظة سوهاج التي تسجل 40 درجة مئوية بدرجة الحرارة المحسوسة اليوم، وكذلك محافظات المنيا وأسيوط.

بينما سجلت درجة الحرارة بمحافظة كفر الشيخ اليوم 33 درجة مئوية لدرجة الحرارة المحسوسة في أقل درجة حرارة اليوم.

هذا ويسود اليوم طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية بينما يكون الطقس شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد حيث تسجل القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية.

طقس القاهرة الكبرى والخروج لضفاف نيل أسوان

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد مما يلطف من الإحساس بحرارة الطقس.

ويلجأ مواطنو محافظة أسوان للهروب من ارتفاع درجة الحرارة في أسوان إلى ضفاف نهر النيل حيث كورنيش أسوان والنزهات النيلية، حيث يعد نهر النيل بمحافظة أسوان من أكثر المشاهد الخلابة فى مصر.