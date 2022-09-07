أستاذ تغيرات بيئية: ذوبان «ثويتس الجليدي» يهدد المدن بالغرق

قال الدكتور سمعان عبد المسيح، أستاذ التغيرات البيئية، إنّ نهر «ثويتس الجليدي»، أحد الأنهار الموجودة في القطب الجنوبي، كان يقل خلال القرنين الماضيين بمعدل 2.1 كيلو متر في العام، وهو معدل بسيط جدًا، أما الآن يشهد النهر الجليدي ذوبان أطنان منه، نتيجة التغيرات المناخية.

ذوبان نهر «ثويتس الجليدي»

وكشف «عبد المسيح» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دعاء جاد الحق في برنامج «هذا الصباح»، المُذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، أنّ استمرار ذوبان الجليد بهذا المعدل، بسبب ارتفاع درجات الحرارة الناتجة عن التغيرات المناخية، يمكن أنّ يؤدي إلى ارتفاع منسوب مياه البحر بما يعادل 5 أمتار عن ما هو عليه الآن.

ذوبان الجليد وغرق المدن

وأوضح «عبد السميع»، أنّ استمرار التغيرات المناخية، وارتفاع درجة حرارة الأرض عن درجة ونصف، يشكل تهديدًا لبعض المدن وغرقها مثل شنغهاي ونيويورك وميامي وطوكيو، لافتًا إلى أنّ التغير في ذوبان النهر الجليدي مرتبط بالتغير في درجات الحرارة.

واستشهد أستاذ التغيرات البيئية، بمعدلات درجة حرارة الأرض السابقة:« درجة حرارة الأرض في العشرين سنة السابقة ارتفعت بمعدل 1.2 درجة وهو معدل كبير وخاصة إن درجة الحرارة ارتفعت منذ عام 1860 وحتى قبل العقدين الماضيين بمعدل 0.5 درجة فقط».

تداعيات خطيرة

وذكر «عبد المسيح» أنّ دول العالم أوصت خلال قمة المناخ الأخيرة في جلاسكو، وقبلها في باريس، على ضرورة عدم تجاوز درجة حرارة الأرض عن درجة ونصف الدرجة، نظرًا للتداعيات الخطيرة الناتجة عن هذا الأمر، وفي مقدمتها ذوبان الأنهار الجليدية وغرق العالم.