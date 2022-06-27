فريدة عثمان بعد حصولها على المركز الرابع عالميا: تخطيت إحباط «طوكيو»

أعربت بطلة السباحة المصرية فريدة عثمان، عن سعادتها بتحقيق رقم قياسي جديد، خلال منافسات سباق 50 متر فراشة ببطولة العالم للألعاب المائية المقامة بمدينة بودابست في المجر، حيث أنهت السباق في زمن قدره 25.38 ثانية وهو زمن إفريقي جديد، وكذلك حصولها على المركز الرابع في البطولة.

وقالت خلال لقاء عبر تطبيق ZOOM مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» على قناة ON: «دائماً مبسوطة بأرقامي اللي بحققها وما حققته مؤخرًا دفعة جديدة على المستوى الأفريقي ودائما السباحة لعبة رقمية وكلما تحسنت الأرقام تحسن الترتيب».

وأضافت فريدة: «بعد أولمبياد طوكيو تعرضت لهجوم خاصة أن السباحة لعبة رقمية والأجزاء من الثانية بتفرق وبعد أولمبياد طوكيو جالي إحباط لكن بالدعم الكامل من المنظومة تحسنت أرقامي مجددًا، وتغلبت على إحباط أولمبياد طوكيو خاصة أن الموضوع كان صعب أوي بعد الهجوم الشديد لكن السباحة طبيعتها التقلب في الأرقام».

فريدة: لم أمارس السباحة شهرا ونصف بعد الأولمبياد

وأشارت فريدة عثمان، إلى أنها حصلت على عطلة صيفية شهر ونصف ولم تمارس السباحة طوال هذه الفترة: «مكنتش عارفة أرجع على طول وصيفت وقتها وحاولت أرجع نفسيتي كويسة عشان أدخل السيزون الجديد ووضعت خطة مع مدربي كابتن شريف حبيب وطلبت منه أن يعيدني لمستواي وهو كان واثق في قدراتي وأني هعرف أرجع لمستواي».

عثمان: استعانت بطبيب نفسي لتخطي إخفاق طوكيو

ولفتت إلى أن أسرتها وشقيقها على وجه الخصوص دعموها بالإضافة إلى طبيب اليوجا والدعم النفسي لاستعادة لياقتها: «اللجوء للطبيب النفسي أمر طبيعي وكل الرياضيين محتاجين للدعم النفسي بعيد عن الإحباط حيث إن طبيعة الألعاب نفسها تعرضنا لضغوط واللعب تحت ضغط شديد وبالتالي الدعم النفسي مهم».