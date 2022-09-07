وكالات روسية: قمة بين الرئيسين الروسي والصيني في أوزبكستان خلال أسبوع

أفادت وكالات أنباء روسية، بأنّ قمة مرتقبة بين الرئيسين الروسي والصيني، تعقد في أوزبكستان الأسبوع المقبل، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

قمة في أوزباكستان

وعن التفاصيل، قال مبعوث روسيا إلى بكين، أندري دينيسوف، للصحفيين اليوم، إنّ الزعيم الصيني شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقيان على هامش قمة في أوزبكستان الأسبوع المقبل.

وسيكون الاجتماع المتوقع في قمة منظمة شنغهاي للتعاون (SCO)، أول لقاء وجها لوجه بين الزعيمين، الذين أقاما علاقة وثيقة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في وقت سابق من هذا العام.

وستكون هذه أيضًا أول رحلة خارجية لـ«شي» منذ الأيام الأولى لوباء فيروس كورونا، حيث أدى موقف الصين المتصلب من عدم وجود كوفيد إلى الحد بشكل كبير من السفر الدبلوماسي لكبار مسؤوليها.