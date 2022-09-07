استقرار في طقس الإسماعيلية.. وسحب منخفضة تنذر بأمطار

شهدت محافظة الإسماعيلية اليوم الأربعاء، استقرارا في حالة الطقس مع ثبوت درجة الحرارة عند 34 درجة مئوية، وانخفاض في السحب في بعض المناطق مما ينذر باحتمالية سقوط لبعض الأمطار الخفيفة.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن نسب الرطوبة في الإسماعيلية مازالت ثابتة مما تسبب في ارتفاع درجات الحرارة المحسوسة.

الأرصاد الجوية: رياح واضطراب في السواحل الشمالية

وذكر بيان رسمي لهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك سحبا منخفضة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى؛ ما يتيح الفرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى.

وأضاف البيان، المنشور على الصفحة الرسمية لهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك نشاطا مستمرا للرياح على مسطح البحر المتوسط؛ مما يعمل على اضطراب فى حركة الملاحة البحرية، وارتفاع الأمواج من (3:2 متر) تقريبا، كما تسود أجواء حارة على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

سيولة مرورية على طرق الإسماعيلية

في سياق آخر، شهدت طرق محافظة الإسماعيلية اليوم الأربعاء، سيولة مرورية على كافة الطرق السريعة والصحراوية بالتزامن مع رفع حالة الطوارئ في الخدمات وانتشار الارتكازات الأمنية.

وانتشرت سيارات الإسعاف على طرق الإسماعيلية في الساعات الأولي من صباح اليوم، على كافة الطرق كطريق الإسماعيلية الصحراوي والإسماعيلية السويس ومحور 30 يونيو وطريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي.