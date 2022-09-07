إصابة شخصين في انقلاب سيارة بالمعادي.. عجلة القيادة اختلت بيد السائق

أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة بمنطقة المعادي بعد اختلال عجلة القيادة، وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

بلاغ إلى رجال الشرطة

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة بإحد شوارع منطقة المعادي، وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة وجرى نقل المصابين إلى المستشفى وعمل الإسعافات اللازمة لهم، كما تم اتخاذ الاجراءات القانونية.

اختلال عجلة القيادة سبب الحادث

وتبين من خلال تحريات رجال الشرطة، أن اختلال عجلة القيادة في يد السائق وراء الحادث حيث تسبب في انحراف إطارها وانقلابها، كما قام رجال المرور بالاستعانة بالأوناش المرورية ورفع آثار الحادث من على الطريق.

إرشادات لتجنب حوادث المرور

ولتجنب وقوع حوادث المرور على الطريق، هناك عدد من النصائح والإرشادات التي تقدمها الإدارة العامة للمرور للسائقين، أهمها ضرورة التأكد من حالة المحرك قبل التحرك بالسيارة والتأكد من وجود مياة تبريد مستمر داخلها وفحص إطاراتها قبل القيادة والتأكد من حالة المحرك وأنه يعمل بشكل جيد.