مصرع شخص وإصابة آخر في حادث مروري ببني سويف

لقي شخص مجهول الهوية مصرعه، وأصيب آخر، مساء اليوم السبت، في حادث تصادم دراجة نارية مع سيارة أجرة ميكروباص، بالطريق الزراعي بعد كمين الفشن جنوب محافظة بني سويف، ونقلت جثة المتوفي والمصاب بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الفشن المركزي.

بلاغ بتصادم دراجة نارية مع سيارة ميكروباص بزراعي بني سويف

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة نارية مع سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي بعد كمين الفشن بحوالي 2 كم، جنوب المحافظة، أسفر عن مصرع شخص مجهول الهوية وإصابة آخر، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصاب وجثة المتوفي إلى أقرب مستشفى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحادث.

سيارتا إسعاف لنقل المصاب والمتوفي إلى مستشفى الفشن المركزي

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق بسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي فيما نقل المصاب إلى قسم الاستقبال لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

واستقبلت مشرحة مستشفى الفشن المركزي جثة لشخص مجهول الهوية، وجار التعرف على هويته وإخطار ذويه، فيما تم نقل المصاب ويدعى محمد سيد حمد 23 عامًا، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج مع كسر بالساق اليسرى، مقيم محافظة الوادي الجديد.

تحرر محضر بالحادث وأخطرت جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.