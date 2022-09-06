مصرع عنصرين شديدي الخطورة في تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالأقصر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ملاحقة وتتبع عناصر أخطر البؤر الإجرامية بالوجه القبلي والمتورطين في واقعة إطلاق النيران تجاه قوات الشرطة حال استهدافهم بدائرة مركز شرطة «القرنة» بالأقصر، مما أدى إلى استشهاد ضابطي شرطة.

بؤرة إجرامية

وتمكّنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد باقي عناصر البؤرة الإجرامية «4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، سبق اتهامهم ومطلوب التنفيذ عليهم في العديد من قضايا السرقة والسلاح والمخدرات» بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر.

مصرع وضبط عناصر إجرامية

تمّ استهداف العناصر الإجرامية، ولدى استشعارهم بالقوات بادروا إلى إطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مصرع عنصرين وضبط آخرين، وعُثر بحوزتهم على: «بندقيتان آليتان، و4 خزن، وعدد من الطلقات، وكمية من المواد المخدرة»، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.