5 سنوات سجن وغرامة 3 ملايين ريال عقوبة «مقالب السوشيال» في السعودية

حذرت النيابة العامة السعودية، من إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه، عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.

وأوضحت النيابة العامة، أن مرتكب ذلك يعاقَب بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لما ذكرت صحيفة عكاظ السعودية.

النيابة العامة تحذر من انتهاك خصوصيات الآخرين

وحذرت النيابة العامة السعودية من أي ممارسات أو سلوكيات تنطوي على إساءة استعمال الهواتف الذكية وفيها انتهاك خصوصيات أماكن العمل بتصوير الآخرين أو التشهير أو إلحاق الضرر بهم، أو بتجاوز الآداب العامة، أو نشر أي من ذلك باستخدام وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

وبينت النيابة، أن كل شخص يقوم بارتكاب جريمة المساس بالحياة الخاصة عن طريق استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها أو التشهير بالآخرين أو إلحاق الأذى بهم، فإنه سيعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة مالية تصل إلى نصف مليون ريال.

مطالبات بردع الأعمال التى تسبب إيذاء الآخرين

من جهتهم، حذر قانونيون ومتخصصون نفسيون من نشر مقاطع السخرية والمقالب الخطرة التي تنتشر في منصات التواصل الاجتماعي تحت ذريعة نشر الضحك والفكاهة والنكت، مطالبين بردع الأعمال التي تتسبب في إيذاء الآخرين ومحاصرة المقاطع الهابطة والمقاطع التي تثير المجتمع السعودي مع تشديد العقوبة على أي مقاطع فيها أذى وترويع وترهيب للغير أو تستخدم في تلك المقاطع أطفال أو كبار سن بقصد التهكم.

واتفقوا على أن المسؤولية مشتركة لمنع المقاطع التي تحتوي على مقالب خطرة وإيقاع عقوبات رادعة بحق المتهاونين.

وقال المحامي والمستشار القانوني بندر محمد حسين العمودي: «المقالب في حيزها المعتدل الطبيعي مقبولة؛ شريطة أن تكون غير مؤذية لمتلقي المقلب في جسده ونفسيته، لكن البعض قد يتطرف في ممارستها فيبتدع مقالب تنذر بمخاطر شديدة، قد تنتهي ليس فقط بإيذاء الآخر، بل بنهاية مأساوية وغير متوقعة».