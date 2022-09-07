أهم المزارات الأثرية في الأقصر.. 1000 جنيه تذكرة الدخول

تضم الأقصر العديد من المعالم الأثرية والتاريخية، تتنوع ما بين الفرعونية والبطلمية والرومانية والقبطية والإسلامية، حيث تحتوي المحافظة، على 7 معابد كبرى بالإضافة لمقابر وادي الملوك والملكات وغيرها من المزارات الأثرية.

يقول الباحث الأثري الدكتور محمد إمام، إن الأقصر تضم بين جنباتها العديد من الآثار المهمة في العالم، ومن من أهم الآثار: معابد الكرنك: وهى قبلة المتعبدين في مصر القديمة، لجأ إليها العامة والخاصة لتقديم القرابين والنذور، ولإقامة شرائع العبادة، يضم الكرنك معابد لأمون رع وهو المعبد الرئيس هناك، موت، خنسو، بتاح، ماعت، أوزير وغيرهم من المعبودات الأخرى.

كانت ساحة المعبد مكانا تُقام به شعائر العبادة الشعبية، وأيضا مكانا للمحاكمات، يجتمع فيه مجلس القضاء الكبير للفصل بين المتخاصمين، علاوة على سوقا وبعض الورش لصناعة التماثيل والفخار، وحماما يرجع إلى العصر البطلمي. أما عن أهم ما يزوره الزائرون فهو معبد أمون رع.

يضم المعبد مرسى وطريقا صغيرا للكباش غير ذلك الواصل بين معبدى الكرنك والأقصر، ثم 10 صروح تبدأ بالصرح الضخم للملك نختنبو الأول وفناء مفتوحا يضم إضافات الملوك سيتى الثانى، طهرقا، توت عنخ أمون، شاشنق الأول، رمسيس الثالث، يليه صرحا أخر ثم صالة الأعمدة الكبرى التي تضم 134 عمودا مشيدين على مستويين، يليها مسلتان من الجرانيت أحدهما للملكة حتشبسوت ثم قدس الأقداس والبحيرة المقدسة.

معبد الأقصر

ويضيف إمام، في حديثه لـ«الوطن»، أن ثاني أكبر وأهم معابد المحافظة وهو معبد الأقصر، والذي يقع جنوب معابد الكرنك، وترجع أولى بداياته لعصر الدولة القديمة، يرى الزائرون بمجرد دخول المعبد على اليمين طريق أبو الهول، وهو جزء من طريق الكباش، وعلى اليسار صرح الملك رمسيس الثانى و6 تماثيل له 4 واقفون واثنان جالسون.

وخلف الصرح على اليسار من أعلى مدخل مسجد الشيخ أبو الحجاج الأقصر وعلى اليمين مقاصير الملكين تحتمس الثالث وحتشبسوت اللذين اغتصبهم الملك رمسيس الثانى ونسبهم إلى نفسه، وفناء الأعمدة، وعلى يسار ويمين الداخل بابان صغيران كان العامة يقفون أمامهم متخذين إياهم مكانا للعبادة.

ومن الفناء نصل إلى صرح الملك أمنحتب الثالث وصالة الأعمدة التي تضم 14 عمود، وعلى جنبات الصالة نقوش احتفالات عيد الأوبت الذى يمثل ذكرى زواج أمون من موت وانتقاله من الكرنك إلى الأقصر ليقيم به 27 يوما ويعود مرة أخرى إلى الكرنك. ومن الصالة ينتقل إلى الفناء المفتوح والذى اكتشفت به هيئة الآثار في الثمانينات من القرن الماضى خبيئة المعبد، والمحفوظة حاليا في متحف الأقصر، وهى عبارة عن مجموعة من التماثيل الضخمة التي خبأها الكهنة ليحافظوا عليها خوفا من الغزو الأجنبي. ثم يجد الزائر نفسه في المنطقة الرومانية، والتي في الأصل تخص الملك أمنحتب الثالث، كان الرومان قد اعادوا استخدامها مرة أخرى وغطوها بطبقات من الملاط، وأعادوا نقشها بمناظر رومانية، لعل من أشهرها منظرا ربما يمثل القادة الرومان، ومنها إلى مقصورة الإسكندر المقدونى، التى شيدها بدلا من مقصورة الملك أمنحتب الثالث، وأخيرا نرى حجرة الولادة الإلهية والتي بسببها شُيد المعبد، لأن الملك أمنحتب الثالث كان غير ملكا غير شرعى، فأمه أجنبية وزوجته من عامة الشعب، فابتدع الكهنة أنه ابن أمون رع وأنه مولود بشكل إلاهي.

وادي الملوك

ويشير الباحث الأثري، إلى أن البر الغربي، يحتوي على كنز الأقصر الحقيقى والكبير، فهناك عدد كبير من المعابد الجنائزية والمقابر، فمن أهم المناطق هناك: وادى الملوك:

يضم وادي الملوك 64 مقبرة منها 25 مقبرة وملكية والبقية لكبار العائلات المالكة، ومن أهم المقابر هناك مقبرة الملك سيتى الأول وهى من أزهى المقابر وأروعها في الوادى، وكذلك مقبرة الملك توت عنخ أمون التي تضم بعضا من ساعات الليل والنهار منقوشة على جدران المقبرة، علاوة على أنها المقبرة الوحيدة التي بها مومياء في الوادى، فالمومياوات الملكية موجودة الآن في متحف الحضارة.

ويمكن زيارة مقابر الملوك رمسيس الثالث فهى أطول مقبرة في الوادى، ومن أشهر مناظرها عازف الهارب الأعمى، أما مقبرة رمسيس السادس فهى الأفضل على الإطلاق في الوادى، فهى سجل حافل يضم جميع كتب الديانة المصرية القديمة على جدرانها.

معبد حتشبسوت

ويتابع: يحتوي البر الغربي أيضا على معبد الملكة حتشبسوت: وهو معبد لتخليد ذكرى الملكة، بناه مهندسها سنموت بشكل يشبه معبد منتوحتب نب حبت رع الواقع إلى يسار المعبد. بُنى معبد الدير البحرى على ثلاث مستويات، ولعل من أكمل المناظر تلك الواقعة على يسار المسطح الثاني، والتي تمثل الرحلة التجارية إلى بلاد بونت (ربما تكون الصومال حاليا)، حيث مُصور بها الحيوانات والمنتجات التي جلبتها البعثة، ويمكننا رؤية منازل السكان المكونة من طابقين، وكذلك أسماك البحر الأحمر الذى اسماه المصريون (واج ور) أي الأخضر العظيم.

مقابر النبلاء

ويذكر: تقع إلى الجنوب من معبد حتشبسوت قليلا، مقابر النبلاء والأفراد، والتي تتكون من عدة جبانات منها العساسيف والخوخة العليا والخوخة السفلى وقرنة مرعي وشيخ عبد القرنة، تضم هذه الجبانات مئات المقابر من العصور المصرية القديمة، تتميز هذه المقابر بوجود مناظر للحياة اليومية بها مثل صيد الطيور والأسماك والولائم، والزراعة والنجارة وغيرها من المهن، تلك المناظر التي تُعد سجلا عن الحياة اليومية في مصر القديمة، ومن المقابر الشهيرة هناك: مقابر رخمي رع، رع مس الشهيرة برعموزا، نخت، ومننا وتشتهر الأخيرة بمناظر كروم العنب.

معبد الرامسيوم

ويوضح إمام أن ضمن معابد البر الغربي يوجد معبد الملك رمسيس الثانى المسمى الرامسيوم، وأهم ما يميز هذا المعبد مناظر معركة الملك ضد الحيثيين والتي خلدها على جدران الصرح وكذلك في صالة الأعمدة، كما يوجد تمثال ضخم جدا للملك رمسيس الثانى من حجر الجرانيت مهشم بسبب زلزال شديد.

معبد وقرية دير المدينة

وإلى الجنوب من الرامسيوم تقع قرية دير المدينة، والتي تعد درة المناطق الآثرية في طيبة، فبها بقايا منازل العمال والحرفيين الذين نحتوا مقابر وادى الملوك والملكات، ويمكن القول أن من يطأ بقدمه شوارع هذه القرية، فإن يطأ شاره عمره أكثر من 3000 عام بلا مبالغة، ومن هذه القرية خرجت آلاف الشقافات والبرديات التي أوضحت جانبا ضخما من المعاملات التجارية والدينية وعقود الزواج والطلاق والقضايا وحتى المراسلات الشخصية.

أما مقابرها فهى زاهية مبهجة، تضم مناظر دينية ودنيوية، إلا أن الفنان اخرج كامل موهبته وفنه بها، لأنه لم يكن مقيدا بقيود صارمة مثل التي كانت في مقابر وادى الملوك، ومن أشهر مقابر دير المدينة مقبرة الخادم سنجم.

مقابر وادي الملكات

وإلى الجنوب منها مقابر وادى الملكات، والتي تشبه في تكوينها مقابر وادى الملوك، إلا أنها أقل شهرة وبهاء، ومن أشهر الأشياء بها مومياء الجنين المحنطة هناك، بالإضافة إلى مقبرة الملكة نفرتاري والتي ذاعت شهرتها الأفاق، من جمالها ورونقها.

معبد هابو

وإذا اتجهنا شرقا، نجد معبد مدينة هابو، بديل الكرنك الدينى لساكنى البر الغربي، حيث بتاح الذى يسمع الصلوات، اشتق اسمه من أمنحتب بن حابو المهندس المعماري الذى بنى معبد الأقصر وأصبح مؤلها في الدولة الحديثة وله معبدا يقع بين معبد أمنحتب الثالث معبد مرنبتاح.

من أهم ما يميزه البوابة الأولى التي تشبه القلاع السورية، وسجل عليها الملك رمسيس الثالث مناظر جنود شعوب البحر، حيث صور الملك معركته الشهيرة ضد شعوب البحر على جدران الصرح الأول للمعبد. كما يوجد مقابر المتعبدات الإليهات: أمنريدس ونيت إقرت وشبن أوبت. ولقد عُثر في نطاق المعبد على مئات التماثيل النذرية التي تركها العامة الذين كانوا يتعبدون في هذه المنطقة.

معبد أمنتحتب الثالث وتمثالا ممنون

إلى الشرق منه نجد معبد الملك أمنحتب الثالث الذى يتقدمه تمثالى ممنون، وأطلق عليهم هذا الاسم لأن الناس قد ربطوا بينه وبين البطل ممنون الذى قتله أٌخيل (أكيلس) في معركة طروداة، فاعتقدوا أن روحه تسكن التمثال، ومع الفجر كانت الرياح تمر في الشقوق التي أحدثها زلزال فتصدر صفيرا، فظنوا أنه بكاء أرورا أم ممنون على ابنها.

معبد خنوم في إسنا:

كُرس المعبد لعبادة خنوم، ويرجع المعبد الحالي إلى العصر البطلمى، واستمر البناء فيه إلى عهد الإمبراطور كلاوديوس، وتضم نقوش المعبد الأباطرة الرومان تيتيوس ودوميتيان وترجان، علاوة على مناظر تعبدية للمعبود خنوم، وتتميز تيجان الأعمدة في المعبد بالدقة المتناهية في تنفيذها فينمكن أن نرى تفاصيل أوراق النخيل والبردى واللوتس بها، لبراعة الفنان في تنفيذها،

وفيما يلي أسعار ومواعيد فتح المعابد:

- معبد الكرنك 40 جنيها للمصري والعربي والإفريقي، و20 جنيها للطالب المصري، و220 جنيها للأجنبي و110 للطالب الأجنبي، والتذكرة شاملة زيارة طريق الكباش.

معبد الأقصر: 40 جنيها للمصري والعربي والإفريقي، و20 جنيها للطالب المصري، و180 جنيها للأجنبي و90 جنيها للطالب الأجنبي. والتذكرة شاملة زيارة طريق الكباش أيضا.

الدير البحري "حتشبسوت: 40 للمصري 20 للطالب المصري 160للأجنبي 80 للطالب الأجنبي

هابو 20 للمصري 10 للطالب المصري 100 للأجنبي 50 للطالب الأجنبي

الرامسيوم 20 للمصري 10 للطالب المصري 80 للأجنبي 40 للطالب الأجنبي

معبد دير المدينة: 10 جنيهات للمصري، 5 جنيهات للطالب المصري، 100 جنيه للأجنبي، 50 جنيها للطالب الأجنبي

وادي الملكات: 30 جنيها للمصري، 10 جنيهات للطالب المصري، 100 جنيه للأجنبي، 50 جنيها للطالب الأجنبي.

وادي الملوك: 60 جنيها للمصري، 30 جنيها للطالب المصري، 260 للأجنبي، 130 جنيها للطالب الأجنبي.

مقبرة توت عنخ آمون: 40 جنيها للمصري، 20 جنيها للطالب المصري، 300 للأجنبي، 150 جنيها للطالب الأجنبي.

مقبرة سيتي الأول: 500 للمصري، 250 جنيها للطالب المصري، 1000 جنيه للأجنبي والطالب الأجنبي.

مقبرة رمسيس السادس: 30 جنيها للمصري، 10 جنيهات للطالب المصري، 100 جنيه للأجنبي، 50 جنيها للطالب الأجنبي.

معبد إسنا: 10 جنيهات للمصري، 5 جنيهات للطالب المصري، 80 جنيها للأجنبي 40 جنيها للطالب الأجنبي.

مواعيد فتح المزارات الأثرية

أما بالنسبة للمواعيد فكل المزارات الأثرية تفتح من السادسة صباحا وحتى الخامسة مساء يوميا.